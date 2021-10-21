纪念寒春诞辰100周年研讨会现场。中国人民对外友好协会供图

人民网北京10月21日电 （记者王迪）10月19日，由中国人民对外友好协会主办的纪念寒春诞辰100周年研讨会在京举行。中国人民对外友好协会会长林松添、寒春之子阳和平、中国侨联原副主席唐闻生、部分离退休老大使和来自清华大学、北京大学、中国工合国际委员会、中国艺术研究院、中国国际友人研究会、中国互联网新闻中心等机构的中外专家学者、留学生和媒体代表等80余人出席活动。

研讨会上，与会嘉宾共同回顾寒春的人生传奇，追忆她执着追求真理、坚持正义的崇高品格，感念她为中国革命、建设和改革开放事业作出的贡献，号召传承和弘扬寒春等国际友人的国际主义精神，推动构建人类命运共同体。会上还播放了由中国外文局为此次活动专门制作的寒春生平短片《为了信仰而来》。

寒春（Joan Hinton），1921年出生于美国，曾是美国核物理学家，曾参与成功研制出世界上第一颗原子弹，在得知自己的科研成果被用于战争后，毅然放弃核物理学研究，并于1948年来到中国、抵达延安，与美国在华农业专家阳早（Erwin Engst）结为夫妻。此后，寒春、阳早夫妇在陕北、西安和北京工作生活了60多年，把全部心血奉献给了中国社会主义建设事业，为我国畜牧业发展与机械化和人才培训做出了突出贡献。2004年，寒春成为第一位获得中国绿卡的外国人，2010年在北京逝世，享年89岁，部分骨灰撒在了她生前工作过的内蒙古鄂托克前旗草原上。

林松添在致辞中表示，寒春是中国社会主义伟大事业的参与者和开拓者，也是中国崇高革命精神的践行者。寒春一生始终怀揣着为全人类创造美好幸福生活这清晰而明确的目标，勇敢执着、不畏艰难、勇往直前，从不计较个人得与失，在平凡中书写伟大人生。

寒春之子、对外经济贸易大学教授阳和平表示，寒春从二战中深刻认识到帝国主义对人类生存的威胁。毛主席领导的中国革命让她和阳早找到了一条全新的人生道路，并让他们留在中国，矢志不渝地投身于中国社会主义建设事业。

会上，中国侨联原副主席唐闻生、中国国际友人研究会常务副会长顾品锷、清华大学人文学院教授汪晖、清华大学新闻与传播学院教授李希光、清华大学新闻与传播学院卓越访问教授赵月枝、中国工合国际委员会主席柯马凯、中国艺术研究院研究员祝东力、光明日报出版社原社长李树喜、中国互联网新闻中心（中国网）外籍专家侯萨姆·艾哈迈德，来自俄罗斯的北京大学新闻与传播学院硕士生爱丽克斯等纷纷发言，围绕寒春生平事迹、寒春夫妇为中国革命和建设所做出的突出贡献、新时代如何传承和发扬国际主义精神等主题进行了深入交流。

侯萨姆和爱丽克斯代表外籍专家和留学生发言表示，作为在华工作和学习的外国人，我们见证了中国的巨大发展变化和伟大成就，深刻感受到中国共产党“江山就是人民、人民就是江山”的执政理念，将努力传承寒春的精神，以一个外国人的身份讲好中国故事，传播中国声音，给世界展示真实、立体、全面的中国。

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