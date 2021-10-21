人民网伦敦10月20日电 （武一丹）10月20日，中国驻英国大使郑泽光出席中国在英留学人员线上座谈会，为获得2020年度国家优秀自费留学生奖学金的学生颁奖，并发表题为《弘扬报国志共做筑梦人》的讲话。在英留学生、学联代表等700多人连线参加。

郑泽光表示，几十年来，广大在英留学人员踊跃投身改革开放和社会主义现代化建设，积极推动中外交流合作，为促进祖国发展进步作出了重要贡献。今天的中国，值得所有留学人员为之骄傲和自豪。中国的快速发展和伟大成就，是每一位留学生的强大支撑和不竭动力。今天的中国，比历史上任何时期都能为留学人员提供施展才华的广阔舞台。中国是各类人才大有可为、大有作为的热土，拥抱“中国机遇”、投身“中国梦”正成为越来越多出国留学人员的最终选择。

郑泽光强调，身处中华民族伟大复兴的关键时期，面对世界百年未有之大变局，希望广大在英留学人员秉持爱国报国底色， 积极投身中华民族伟大复兴的历史伟业，坚持奋斗拼搏本色，努力学习先进知识，练就过硬本领，同时拓展视野，勇于创新，在变革创新大潮中施展才智、建功立业。同时，发挥好桥梁作用，当好民间友好使者，让更多的英国民众了解一个真实的中国，为促进中英人民的交流与合作贡献力量。

在英留学人员代表在座谈会上发言。牛津大学吴佳涵同学表示，留英学子应与时代同行，在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。全英学联主席张峰表示，全英学联将脚踏实地践行学联的传承与发展，更好地为广大留英学子服务。国家优秀自费留学生奖学金获得者联谊会主席刘鹏表示，“优自奖”联谊会将努力建设成为海外高层次留学人员的团结之家、奋斗之家，不断开创留学报国事业新局面。中英资源与环境协会主席王磊表示，中华民族伟大复兴的中国梦，也是海外华人学者共同的梦想，协会将继续发挥桥梁和纽带作用。全英华人教授协会会长赵华表示，全英华人教授协会将继续推动中英双方在人才培养和科学研究方面的交流与合作。

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