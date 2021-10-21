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系列人文讲座节目《大河之南》即将在马来西亚开播

2021年10月21日15:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷电 （记者刘慧）为纪念中国现代考古学诞生一百周年，吉隆坡中国文化中心特别制作系列人文讲座节目《大河之南》，首集将于10月28日在马来西亚开播。

该节目将围绕河南考古发现、文献记载和历史演变，谈文化、讲历史、话考古，以生动的方式与公众跨时空对话，带领马来西亚民众认识河南，走进中原大地，了解中华文明起源和发展的历史脉络，感受辉煌灿烂的中原文化和华夏文明。

吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，历史和文明是一个国家和民族的根脉。今年是中国现代考古学诞生100周年，也是吉隆坡中国文化中心与河南“部省合作”之年。100年前，位于河南的三门峡市渑池县仰韶村遗址迎来科学发掘的第一铲，拉开了中国现代考古学的序幕。100年后，中国考古迎来蓬勃发展的黄金时期，特别是随着众多重大考古成果的发现和网络的传播，再次掀起一场全民“考古热”。作为文化中心“开卷知新·史述中国”计划的首个启动项目，希望该节目能让马来西亚民众重新认识灿烂华夏文明的主要发祥地河南。

(责编：燕勐、常红)

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