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罗马尼亚中小学生放假两周以缓疫情压力

2021年10月21日15:01 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特10月20日电（记者林惠芬）鉴于9月下旬以来日增新冠确诊病例数维持高位，罗马尼亚总统约翰尼斯20日晚宣布，从25日开始，罗中小学生放假两周。

　　约翰尼斯当天在举行疫情防控内阁成员会议后宣布了上述决定。他说，当前疫情对罗马尼亚中小学校造成严重影响，导致众多人员感染，必须实施一系列限制措施以控制疫情。

　　据罗教育部统计，截至20日，该国学龄前儿童和中小学生新冠确诊病例为16168例，教职员工确诊病例达5590例。目前共有480名儿童新冠患者住院治疗，其中39人重症。

　　罗马尼亚中小学校自本学期起全部恢复到校上课。根据防疫规定，若校内某班发现新冠确诊病例，则该班改为上网课；如果某校半数以上的班上网课，则全校改为网上授课。

　　据罗政府卫生部门20日发布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例17158例，累计确诊1503422例；新增死亡423例，累计死亡43039例。

　　罗马尼亚自9月下旬起日增新冠确诊病例数维持高位，其19日新增确诊病例数、新增死亡和重症病例数均创下该国疫情以来最高纪录。罗卫生部代部长切凯·奥蒂洛19日晚在国家电视台表示，目前罗新冠疫情发展还未达峰值水平，本国卫生系统正面临空前压力，重症患者床位已连续多日被占满。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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