新华社德黑兰10月20日电（记者王守宝 高文成）伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特-拉万希日前表示，以色列对伊朗核计划的威胁日益增加，联合国安理会应对以色列采取行动。

据伊朗塔斯尼姆通讯社20日报道，拉万希19日在致联合国安理会的一封信中表示，在过去几个月中，以色列对伊朗核计划的“挑衅性和冒险性威胁”的数量和强度持续增加，达到了惊人的水平。以色列对伊朗的系统性公开威胁公然违反了国际法。

拉万希警告以色列不要对伊朗及其核计划采取任何可能的军事行动，并强调伊朗保留自卫权，以果断应对任何威胁。

他同时敦促联合国安理会履行其基于联合国宪章的义务，并让以色列对其非法行为的后果承担全部责任。

近期，以色列总理贝内特在联合国大会一般性辩论上表示，以色列不会允许伊朗获得核武器。他说：“伊朗的核计划已经到了一个分水岭，我们（以色列）的容忍度也同样。言语并不能阻止离心机旋转。”

伊朗纳坦兹核设施电力系统4月11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了“破坏活动”。6月23日，位于伊朗首都德黑兰以西卡拉季市的伊朗原子能组织一处建筑物遭到破坏。伊朗政府发言人拉比埃7月6日说，这起破坏行动是以色列所为。

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