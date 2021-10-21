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美批准特定人群接种新冠疫苗加强针并允许“混打”

2021年10月21日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿10月20日电（记者谭晶晶）美国食品和药物管理局（下称“药管局”）20日修订了新冠疫苗紧急使用授权，批准为特定人群接种莫德纳和强生新冠疫苗加强针，并允许接种者选用与此前所接种疫苗品牌不同的疫苗加强针。

　　美药管局在一份声明中说，65岁及以上老人和高危人群可在接种第二剂莫德纳疫苗至少6个月后，接种一剂莫德纳疫苗加强针。高危人群指18岁至64岁有新冠重症风险的人群和有职业暴露风险的人群等。18岁及以上人群在接种单剂强生新冠疫苗至少两个月后，可接种一剂强生疫苗加强针。

　　美药管局还允许新冠疫苗加强针“混打”，即接种者可选用与此前所接种疫苗品牌不同的疫苗加强针。美药管局代理局长珍妮特·伍德科克说，现有数据显示，随着时间推移，一些完全接种新冠疫苗的群体的抗体水平在下降。批准打疫苗加强针对于增强民众对新冠病毒的免疫力至关重要。

　　美药管局生物制品评价与研究中心主任彼得·马克斯表示，允许“混打”加强针的决定旨在尽可能满足民众需求。美药管局将尽快收集更多数据，进一步评估在更多群体中使用加强针的益处和风险。

　　这是继美药管局9月批准紧急使用辉瑞新冠疫苗加强针后，再次批准紧急使用另外两款疫苗加强针。9月22日，美药管局修订了针对辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，允许65岁及以上老人和高危人群接种第二剂辉瑞疫苗至少6个月后，接种一剂辉瑞疫苗加强针。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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