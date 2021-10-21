新华社华盛顿10月20日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会20日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动普遍温和增长，但受供应链中断等因素影响，部分地区经济增速放缓。

这份报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，多数地区经济活动温和增长，消费支出也实现正增长。但受供应链中断、劳动力短缺和新冠疫情的不确定性等因素影响，包括纽约在内的部分地区经济增速放缓。

按行业来看，由于库存水平较低和价格上涨，汽车销售普遍下滑；休闲旅游业增长情况不一；大部分地区制造业增长势头增强，非制造业活动也实现轻度至温和增长。

美国就业市场持续温和增长，但劳动力短缺限制了增长幅度，不少零售业、休闲旅游业和制造业企业被迫减产。供应链中断和劳动力短缺导致各行业投入成本上升，其中钢材、电子元件和物流成本显著上涨，很多企业通过提高产品价格缓解成本压力。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于11月2日至3日举行。

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