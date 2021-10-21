新华社北京10月21日电 世界卫生组织最新发布的全球新冠疫情周报显示，在截至17日的一周，全球新冠疫情整体稳定，大部分地区新增确诊病例数下降，只有欧洲地区上升7%。

世卫组织数据显示，在这一周，全球新增新冠确诊病例超过270万例，新增死亡病例超过4.6万例，这两个数据相比前一周均略有减少。

在世卫组织划分的全球6大区域中，除欧洲地区外，其他地区的新增新冠确诊病例数均有所下降，其中非洲地区下降最多，降幅为18%。与此同时，非洲地区也是全球新增新冠死亡病例数下降最多的地区，降幅达25%。欧洲地区的新增新冠死亡病例数上升4%。

在这一周，新增新冠确诊病例数居全球前5位的国家是美国、英国、俄罗斯、土耳其、印度。

据世卫组织网站发布的数据，截至欧洲中部时间20日17时09分（北京时间20日23时09分），全球新冠确诊病例较前一日增加457013例，达241411380例；死亡病例增加8093例，达到4912112例。截至18日，全球共接种新冠疫苗6545309084剂。

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