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“数读”一周全球疫情：全球新增确诊病例数下降

2021年10月21日13:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月21日电　世界卫生组织最新发布的全球新冠疫情周报显示，在截至17日的一周，全球新冠疫情整体稳定，大部分地区新增确诊病例数下降，只有欧洲地区上升7%。

　　世卫组织数据显示，在这一周，全球新增新冠确诊病例超过270万例，新增死亡病例超过4.6万例，这两个数据相比前一周均略有减少。

　　在世卫组织划分的全球6大区域中，除欧洲地区外，其他地区的新增新冠确诊病例数均有所下降，其中非洲地区下降最多，降幅为18%。与此同时，非洲地区也是全球新增新冠死亡病例数下降最多的地区，降幅达25%。欧洲地区的新增新冠死亡病例数上升4%。

　　在这一周，新增新冠确诊病例数居全球前5位的国家是美国、英国、俄罗斯、土耳其、印度。

　　据世卫组织网站发布的数据，截至欧洲中部时间20日17时09分（北京时间20日23时09分），全球新冠确诊病例较前一日增加457013例，达241411380例；死亡病例增加8093例，达到4912112例。截至18日，全球共接种新冠疫苗6545309084剂。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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