新华社曼谷10月21日电（记者宋宇）联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）能源司司长刘鸿鹏日前在接受新华社记者专访时表示，中国的可再生能源技术为亚太地区国家解决能源短缺起到示范作用，中国消除绝对贫困的经验也极大增强了发展中国家实现可持续发展目标的信心。

总部设于曼谷的亚太经社会是联合国经社理事会下属的五个区域委员会之一，也是联合国在亚太地区唯一的政府间综合性经济社会发展组织，是亚太地区国家在经济、环境、社会问题上交流经验、进行区域合作的一个重要平台。

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。刘鸿鹏说，中国与其他国家分享经验，推动经济发展、民生改善，这也是联合国一直以来所倡导的。

“作为最大的发展中国家，中国能源事业的发展举世瞩目，特别是解决边远地区电力短缺、提高能源效率和开发利用可再生能源取得的成绩，可为区域内国家解决能源短缺起到积极的示范作用。”刘鸿鹏说。

他说，亚太地区尚有近2亿人口无电力可使用，主要集中在南亚和东南亚的农村贫困地区，“无电是造成贫困的主要原因之一”。中国利用分散的可再生能源的成功经验，如通过太阳能、沼气、小水电解决边远地区农村供电的模式尤其适合区域内国家，特别是东南亚及太平洋岛国。多年来，亚太经社会通过南南合作、技术交流等将中国经验成功推广到其他发展中国家，帮助它们切实解决了发展难题。

刘鸿鹏说，中国成功消除绝对贫困，将全球可持续发展进程向前推进了一大步，也极大增强了发展中国家实现可持续发展目标的信心。他说，中国提出的“一带一路”倡议致力于促进各国互联互通、推动共同发展，在理念、目标和举措方面与联合国2030年可持续发展议程高度契合。

他说，中国始终强调维护以联合国为核心的国际体系，维护多边主义，代表着大多数发展中国家的心声，相信未来中国将在维护和推动多边合作中发挥更加重要的作用。

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