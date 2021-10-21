新华社内罗毕10月21日电 通讯：守卫和平 中国蓝盔在行动——记中国赴南苏丹维和步兵营在异国他乡的坚守

曹壮 白林

东非南苏丹，地表最高温度可超过50摄氏度，自然环境恶劣，安全形势严峻。在这里执行任务的中国第七批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营700名官兵正在用实际行动为当地民众带来和平与希望。

“报告，在我观察区域300米处耶依路发现迷彩卡车一辆，车上5人均着军装，携带重机枪1挺……”

深夜，对讲机里不时传来2号哨位情况通报，该哨位正前方的耶依路是外界通往朱巴市区的必经道路，来往人员车辆构成复杂，事件频发，平均每天从这里经过的当地武装车辆超过60台次，武器80余件。

在哨位不远处是1号收容所，中国维和步兵营官兵24小时守卫着联合国营区内所有人员的安全，也时刻守护着收容所内5000多名平民的平安。

从2015年第一批中国维和步兵营官兵部署到任务区至今，1号收容所里的许多孩子在维和官兵的守护下慢慢长大。每逢周末，营长杨忠举会到周边村庄和收容所察看情况，和当地孩子们建立了深厚友谊，这些孩子也见证了中国维和官兵随时面临的生死考验。

2016年7月10日，南苏丹政府军与反政府武装在1号收容所附近发生激烈交火，许多家庭躲在周边几所中国哨位处，一名后来被中国官兵称为“十班”的孩子也被母亲抱着躲进了距离他们最近的2号哨位。那一天，6岁大的“十班”亲眼目睹正在执行任务的中国第二批维和步兵营官兵李磊、杨树朋因所乘坐的105号步战车被炮弹击中而壮烈牺牲。

杨忠举经常和战友们说的一句话是：“在联合国舞台，我们代表的是中国。”

今年2月，维和步兵营首次执行长途巡逻任务，杨忠举在作战值班室接到临时行动基地传来的通报——基地外25公里处两股武装力量正在交火，可能危及我方安全，是否撤回？杨忠举和领队赵艳军等人通过电话召开紧急会议研判形势，最终营党委决定按计划完成任务。在外分队的90多名官兵在野外帐篷里一级战备，紧握钢枪彻夜待命，次日为当地民众开展义诊和慰问后才按计划返回营区。而营党委则带领营区内所有应急分队全副武装，整夜坚守，随时准备支援临时行动基地。

南苏丹当地负责人在义诊现场对领队赵艳军说：“本以为你们会离开，但没想到你们顶着那么大的压力来帮助我们，我代表全体村民感谢你们。”

任务结束，车队缓缓驶离任务地域，许多孩子光着脚丫追着车队，一边挥手道别，一边高喊“China”。

中国第七批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营2020年12月部署到任务区以来，高标准完成武装巡逻、隔离冲突、警戒搜查等任务。任务期间，全营有49名官兵荣获联南苏团部队司令“个人嘉奖”，110名官兵荣获朱巴战区司令“个人嘉奖”，联南苏团和朱巴战区也分别授予维和步兵营“集体嘉奖”。

凌晨2点的联合国营区在朱巴城的茫茫漆黑中保留着一片光亮，一辆猛士运兵车从中国营驶出，把换哨的官兵依次送到周围18所观察警戒哨位。在距离祖国万里之遥的异国他乡，中国维和官兵牢记使命，奋勇担当，为当地民众带来和平与希望。

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