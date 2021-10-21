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专访：中国是世界贸易大国和多极化世界中一个重要支柱——访联合国贸发会议代理秘书长杜兰特

2021年10月21日13:15 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦10月21日电 专访：中国是世界贸易大国和多极化世界中一个重要支柱——访联合国贸发会议代理秘书长杜兰特

　　新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

　　联合国贸易和发展会议（贸发会议）代理秘书长伊莎贝尔·杜兰特日前在接受新华社记者专访时表示，中国是世界贸易大国和多极化世界中的一个重要支柱，期待中国为推动世界实现包容、可持续和有韧性发展作出更多贡献。

　　杜兰特说，中国是现代历史上经济显著发展的范例。多年来，经济增长使许多人摆脱了贫困。与此同时，中国在全球贸易中的参与度大幅增加，如今中国在全球贸易中的份额已接近15%。中国成为世界贸易大国，是许多国家的主要贸易伙伴，这是一项巨大的成就。

　　中国制造的产品几乎出口到世界每个角落。“同时中国逐渐升级了产品线，现在中国向全球出口各种不同类型的商品和服务。”她说。

　　杜兰特认为，新冠疫情暴发以来，中国经济表现出强大韧性，中国在全球贸易中的重要性进一步凸显。

　　今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。杜兰特说，当下，全球格局正在发生变化，中国是多极化世界中的一个重要支柱，期待中国为推动世界实现包容、可持续和有韧性发展作出更多贡献。

　　她还表示，中国是贸发会议的重要伙伴、重要捐助国，对中国发展战略的研究为贸发会议的工作提供了许多重要经验。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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