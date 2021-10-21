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21日人民币对美元汇率中间价上调179个基点

2021年10月21日10:47 | 来源：新华网
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　　新华社上海10月21日电 来自中国外汇交易中心的数据显示，21日人民币对美元汇率中间价报6.3890，较前一交易日上涨179个基点。

　　中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年10月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3890元，1欧元对人民币7.4442元，100日元对人民币5.5853元，1港元对人民币0.82187元，1英镑对人民币8.8303元，1澳大利亚元对人民币4.8040元，1新西兰元对人民币4.5986元，1新加坡元对人民币4.7562元，1瑞士法郎对人民币6.9523元，1加拿大元对人民币5.1840元，人民币1元对0.65110马来西亚林吉特，人民币1元对11.0814俄罗斯卢布，人民币1元对2.2555南非兰特，人民币1元对183.79韩元，人民币1元对0.57500阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.58724沙特里亚尔，人民币1元对48.6718匈牙利福林，人民币1元对0.61553波兰兹罗提，人民币1元对0.9995丹麦克朗，人民币1元对1.3445瑞典克朗，人民币1元对1.3006挪威克朗，人民币1元对1.44333土耳其里拉，人民币1元对3.1653墨西哥比索，人民币1元对5.2216泰铢。

　　前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.4069。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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