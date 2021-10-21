葡萄牙冬季运动联合会主席佩德罗·法龙巴接受中国媒体线上联合采访。线上视频截图

人民网北京10月20日电（张荣、孟儒之）随着北京冬奥会火种抵达北京，这场冰雪盛宴的脚步越来越近。与此同时，世界各地也燃起了对冬奥会的热情。“本届北京冬奥会，葡萄牙将派出史上规模最大的代表团参赛。葡萄牙对本届冬奥会期望很高，也希望葡萄牙运动员在赛场上展现风采，取得好成绩，” 葡萄牙冬季运动联合会主席佩德罗·法龙巴近日在接受中国媒体的线上联合采访时表示。

据悉，法龙巴将担任北京冬奥会葡萄牙代表团团长，此前，他曾担任索契冬奥会和平昌冬奥会葡萄牙代表团团长。

在接受人民网提问时，法龙巴说，葡萄牙暂时还未确定最终参加本届北京冬奥会运动员的名单，但目前预计约有5到6名运动员参赛。他表示：“北京冬奥会将是葡萄牙连续参加的第五届冬奥会，葡萄牙也非常期待2022北京冬奥会的到来。”

面对疫情 更加积极备战冬奥

谈到葡萄牙的冬季运动，他表示：“葡萄牙作为一个被海洋、阳光和足球包围的国家，冬季体育项目鲜为人知。”据了解，在过去两年中葡萄牙不断取长补短，尤其是推进发展冰上运动，如修建滑冰场以及相关训练场所等。希望在保持雪上运动优势的同时，也可以大力发展冰上项目。

面对新冠疫情在全球蔓延，葡萄牙在备战等方面也面临巨大挑战。“从不能参加比赛到无法训练，疫情大大增加了运动员的备战难度。但我们组织了大量的线上训练，同时根据疫情变化实时调整训练节奏。” 法龙巴表示，“前期葡萄牙的疫情不甚乐观，每天面临大量的新增确诊病例。但近来情况好转，葡萄牙新冠疫苗完全接种率全球领先，这大大便捷了我们备战冬奥会。”

法龙巴称，尽管目前还存在一些变数，参赛的运动员名单也无法最终确定，但世界已经慢慢从疫情的冲击中恢复过来了，葡萄牙对本届冬奥会“信心十足”。

期待冬奥 中国向世界展现发展面貌

自北京、张家口联合申办冬奥会成功开始，中国冰雪运动的发展也进入了快车道。法龙巴特别强调：“中国在推动体育运动事业发展方面所做的工作，在世界上是有目共睹的。未来，中国肯定会成为冬季运动的体育强国之一。”

“带动三亿人参与冰雪运动”是中国冰雪运动发展的重要目标，也是向国际社会做出的郑重承诺。对此，法龙巴表示：“中国切实履行了承诺，也让世界看到了中国的组织能力，特别是针对运动员的后勤保障、基础设施的建设和比赛场馆的修建。中国向世界展示了其在经济、社会、体育和技术等方面的快速发展。”

秉持奥运精神 奥运会与政治无关

针对部分国家抵制拒绝参加北京冬奥会的言论，法龙巴评价：“奥运会作为世界上规模最大的体育赛事，体现的是相互理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神，它与政治无关，我们要以积极健康的心态看待奥运会。我确信，中国将尽其所能使北京冬季奥运会成为有史以来最好的冬奥会。”

“虽受疫情影响，但葡萄牙对本届北京冬奥会尤为重视，将派葡萄牙史上规模最大的冬奥会代表团参加。” 他表示，“葡萄牙对此届冬奥会期望很高，也希望运动员可以取得好成绩，继续推动本国冬季运动的发展。”

法龙巴最后用中文向北京冬奥会表达了美好的祝愿：“北京冬奥会加油！”

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