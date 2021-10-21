法国作者出版《开眼看中国》打破西方对中国的错误认知。

人民网记者何蒨 摄

人民网巴黎10月21日电 （记者何蒨） 法国作家马克西姆·维瓦斯在出版《维吾尔假新闻的终结》一书后，又与法国工会活动家、作家让-皮埃尔·帕奇合作主编《开眼看中国》一书，邀请16位来自经济学、历史、外交、免疫学、新闻、西藏问题等领域的国际专家学者，以客观详实的论据推翻了西方媒体对中国的片面解读，补充西方大众对中国的不实想象，突破了西方对中国的错误认知。人民网记者专访《开眼看中国》两位主编，请他们谈谈本书的由来。

马克西姆·维瓦斯因支持中国遭受西方媒体攻击

马克西姆·维瓦斯谈到：“我的《维吾尔假新闻的终结》是在一场前所未有的、针对中国的国际舆论暴力中出版的，西方媒体宣称新疆发生了针对维吾尔族的大规模种族灭绝、维吾尔儿童的器官被摘取贩卖、数百万维吾尔人被监禁、大量穆斯林遭受迫害等。然而，西方政客、记者并没来过新疆，也没有进行客观的实地调研，西方媒体在没有确凿证据的情况下，就谎称证据在手，不断传播谎言攻击中国。我的书出版后，就像一枚炸弹投入水中，激起很大的浪花。”

马克西姆·维瓦斯坦承：“因为出版这本书，我与周围人的关系也紧张许多，包括家人，为此我感到十分痛苦。但是，最让我痛心的是来自法国媒体的攻击，从报纸、广播到电视，到处充斥着对我的谩骂和中伤。法国国际电台、法国国际广播台、《自由报》、《鸭鸣报》、《世界报》等，全都是对我的侮辱和诅咒。更有甚者，有人指称我是纳粹，可我写过四本反法西斯的书，我自己就出生在西班牙一个反佛朗哥主义家庭中。”

对于这种敌对情绪，让-皮埃尔·帕奇指出：“在法国，媒体普遍难以容忍以开放的心态解读中国。任何作者，只要稍微表现出对中国的善意，就会遭受一连串的攻击，只因他说出了真相。这种攻击，实际上违背了《慕尼黑宪章》（即《新闻记者的义务与权利宣言》），也损害了西方记者的职业形象。”

对于马克西姆·维瓦斯受攻击的原因，让-皮埃尔·帕奇解释到：“这种攻击首先体现的是法国对美国的奴性，也即无条件支持美国针对中国的冷战思维；其次，这也与法国的殖民历史密切相关，殖民史仍影响着法国的精英与媒体。英法联军在第二次鸦片战争期间火烧圆明园，对中国人民造成的伤害，至今还未得到反省。如今，法国的资产阶级与过去一样，无法接受质疑自己，他们的傲慢态度与法国捍卫的价值观格格不入。”

最后，让-皮埃尔·帕奇也强调：“法国媒体与政客不断表现出对中国的敌意，最重要的原因，是傲慢贪婪的西方不愿正视一个拥有14亿人口的国家成功摆脱四分五裂、不发达和贫困、走向发展的现实，而美国与法国却在经历衰退、暴力与社会的两极分化。”

马克西姆·维瓦斯感叹：“当所有具有影响力的媒体多年来都在重复说新疆正在发生种族灭绝、中国要对新冠疫情负责时，西方国家的反华情绪势必会高涨。”他回忆起他的遭遇，他的儿子有一个日本女友，当全家人走进科西嘉一家书店时，店主竟向他们发怒并喊道：“出去！中国人不许进我的店！”

如今，随着时间过去，关于新疆的假新闻被不断揭穿，社交网络最终突破了谎言的围攻，主流媒体被迫保持谨慎，甚至进行整改。马克西姆·维瓦斯指出：“真相如一株顽强的小草，在墙壁与道路的水泥裂缝中成长。几个月过去了，我的敌人少了，他们的声音也弱了，我的朋友与家人重新睁开眼睛，一些美国记者、律师、作家、政治学家也开始发声，指出‘维吾尔种族灭绝’就是一场闹剧。”

《开眼看中国》的由来

作为《开眼看中国》的主编之一，让-皮埃尔·帕奇本人与中国也颇有渊源。早在20世纪50年代，他已投身法中友好协会的工作，并曾以法共中央委员的身份担任法国总工会国际部负责人，负责法国和中国的工会组织交流活动，因此与中华全国总工会联系密切。在让-皮埃尔·帕奇的带领下，巴黎与北京、里昂和上海的工会组织建立了友好联系，也为法国企业进驻中国奠定了基础。

让-皮埃尔·帕奇指出：“中国人的生活水平在不断提高，而法国人的生活水平却在下降，法国大部分经济增长还要归功于中国，又有多少法国人知道，他们的工作机遇取决于中国的经济政策、例如‘一带一路’倡议呢？”对于目前西方媒体煽动的惧怕中国的情绪，让-皮埃尔·帕奇冷静的强调：“恐惧、尤其是非理性的恐惧，只会强化保守主义。我们应当欢迎中国的强大，这代表了世界向理性推进过程中另一种人类社会关系的可能。”

正是这些原因，让-皮埃尔·帕奇和马克西姆·维瓦斯一起主编了《开眼看中国》一书。让-皮埃尔·帕奇指出：“我们希望这是一本关于真相的书，而非赞美某种模式的书，这也是全书18位来自世界各地的作者的共同想法。我们都希望通过理性与热情，在这场国际舆论斗争中，将关于中国的真相有效呈现出来。”

根据两位主编介绍，书中作者均支持“用去除偏见的视角看待中国，与读者分享中国正在发生什么”。书中作者的职业涉及众多领域，包括经济学家、历史学家、外交官、工会活动家、高级政府官员、记者与免疫学医生，他们中的一些人曾有幸在中国逗留并居住，另一些人曾多次访问中国，中国在他们的人生中都留下了重要的回忆。他们也对中国始终保持好奇与关注，并拒绝西方媒体及所谓的中国专家对大众的洗脑。带着各自的经历，《开眼看中国》一书的18位作者用详实的史料、确切的分析及数据，从不同领域修正、补充被西方媒体片面化的中国，还原一个更为真实的中国。

因为工会工作的缘故，让-皮埃尔·帕奇对中国香港的工会活动及工会多元化情况一直有所关注，并指出英国总督曾于1967年对罢工工人进行大规模的暴力镇压，导致数十人死亡、数百人受伤、数千人被捕和判刑，而这一事件在如今却被西方媒体选择性忘记。因此，让-皮埃尔·帕奇强调：“就我而言，我将继续带领这场斗争，目标是为两国人民展开更为清晰、友好、接近真相的桥梁，这就是为什么我对中国的好奇心始终保持不变。”

让-皮埃尔·帕奇也风趣的指出：“最近，我注意到美国总统拜登的高级国家安全顾问沙利文竟然说，‘我们得想一想，为何那么多人都觉得中国处理新冠疫情比自由主义的美国高效的多’。在我看来，美国人用这样的方式承认自己无能，非常有意义！”他强调：“中国的成就在各个领域都是无可争议的，显示出中国政治制度的活力和有效性。这些进步并非从天上掉下来，它们建立在团结、凝聚力、努力及坚定不移捍卫主权、独立、尊严、平等与自由选择的基础上，西方人为什么不能去了解、分享中国人民自1949年来取得的巨大成就的自豪感呢？”

最后，两位主编一致表示：“我们希望《开眼看中国》能为法国及中国大众带来一份真正客观、有用的出版物，这本书既有教育意义，也支持中法人民以明智、尊重和文明的方式处理两国之间的关系。”

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