新华社北京10月19日电 10月19日，国务委员兼外长王毅同尼泊尔新任外长卡德加通电话。

王毅表示，中尼是山水相连的友好邻邦，也是命运与共的发展伙伴。两国始终相互尊重、平等相待，成为邻国间和平共处、友好合作的典范。中方赞赏尼历届政府坚定奉行一个中国政策，在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予中方坚定支持。中方也将一如既往支持尼方维护国家主权、独立、领土完整，在涉及尼核心利益问题上仗义执言。

王毅说，去年以来，中尼携手抗击疫情，推动经济复苏，为两国传统友谊续写了新篇章。为进一步支持尼方抗疫，中方将向尼方提供新一批疫苗援助，并为尼方在华商采疫苗提供便利。中方愿同尼方分享中国发展机遇，高质量共建“一带一路”，助力尼经济社会发展，打造中尼更加紧密的命运共同体。

王毅表示，今年是新中国恢复在联合国合法席位50周年，我们不会忘记尼泊尔曾经给予中方的宝贵支持。中方愿同尼方一道，捍卫真正的多边主义，抵制干涉别国内政，反对单边主义和霸凌行径，维护两国和地区国家共同利益。“全球发展倡议”是中国为国际社会提供的重要公共产品和合作平台，将助力尼泊尔等发展中国家更好地实现自身发展，中方愿就此与尼方加强合作。

卡德加祝贺中国共产党成立100周年，感谢中方为尼抗疫和经济发展提供宝贵支持。卡德加表示，尼新政府高度重视对华关系，愿同中方落实好两国领导人达成的重要共识，高质量共建“一带一路”，深化各领域交流合作，推动尼中关系不断取得新的发展。尼方将坚定奉行一个中国政策，绝不允许任何势力利用尼领土从事反华活动。“全球发展倡议”同2030年联合国可持续发展目标一脉相承，尼方将认真研究，以使其更好同尼自身发展战略相对接。

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