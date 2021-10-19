新华社北京10月19日电（记者成欣、潘洁）针对美国倡议举办“领导人民主峰会”，外交部发言人汪文斌19日指出，民主不是口号，也不是教条，更不是推行霸权的幌子。当今世界迫切需要的不是召开所谓“民主峰会”，而是遵守以联合国宪章为基础的国际关系准则，加强全球协调与合作。如果打着民主旗号挑动隔阂分裂、煽动对立对抗，必将遭到国际社会的抵制和反对。

当日例行记者会上，有记者问：俄罗斯外长拉夫罗夫日前就美国倡议举办“领导人民主峰会”表示，美方势必邀请自行认定的民主国家，实质上是用冷战思维将国际社会划分为敌我阵营。中方对此有何评论？

“我注意到有关报道，认为拉夫罗夫外长说得很有道理。”汪文斌说。

汪文斌指出——

民主不是口号。不应借用“民主”的光环来掩饰自身治理中出现的问题，放任本国民众因为种族歧视、社会撕裂、贫富分化等付出沉重代价。

民主也不是教条。不应不顾世界各国历史文化、社会制度、发展阶段千差万别，试图把民主变成可口可乐，一个国家生产原浆，全世界一个味道，剥夺各国探索本国民主道路的权利和自由。

民主更不是推行霸权的幌子。不应打着民主旗号，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具，在国际上煽动分裂和对抗，把世界推回到危险的冷战年代。

汪文斌说，当今世界迫切需要的，不是召开所谓的“民主峰会”，也不是建立什么“民主国家同盟”，而是遵守以联合国宪章为基础的国际关系准则，加强全球协调与合作，携手应对疫情肆虐、气候变化等全球性挑战，共同推进人类进步事业。

“如果打着民主旗号挑动隔阂分裂、煽动对立对抗，那将是对民主精神、民主价值的践踏和背叛，只会给世界带来动荡和混乱，破坏人类和平与发展。这必将遭到国际社会的抵制和反对。”他说。

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