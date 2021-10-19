新华社洛杉矶10月19日电 通讯：美国物价涨涨涨 消费者商家齐叫苦

新华社记者高山

物价凶猛！许多美国民众近几个月来最直观的感受是：吃喝住用行，样样都在涨。

在洛杉矶几家超市里，说起当地物价，消费者纷纷向新华社记者吐槽：黄毛鸡从去年一只12.99美元涨到16.99美元，活鲫鱼从去年不到5美元一磅（0.45公斤）涨到6.99美元。以前，每磅1美元以下的青菜选择丰富，现在则价格翻番或上涨数倍。

原材料上涨，连带着“下馆子”成本也变高了。坦普尔城特色川菜馆品鱼轩合伙人陈先生现在每次进货都头疼不已：蒜苗从以前一箱15美元涨到30美元，菜籽油从一桶18美元涨到40美元……很多来自中国的川菜食材，近期更“一货难求”。人工成本更是高企，服务员和帮厨工资翻倍也难找到合适人选。陈先生表示，来餐馆的都是老客人，菜品价格只能微调，不敢大涨，怕吓跑客人。

小餐馆难，大超市也难。

“今年是很困难的一年。”圣加布里埃尔市一家大超市经理如是说。以瓶装矿泉水为例，因为供应链不畅导致拿货难，顾客在各大超市能买到的瓶装水种类和数量越来越少，价格还不断攀升，总体涨幅高达20%。

在美国大型连锁超市开市客，不少生活用品明显涨价，再加上供应不足，瓶装水和卫生纸等日常必需品已开始限购。开市客首席财务官理查德·加兰蒂表示，成本在不断上升，纸制品成本涨了4%到8%，塑料和宠物用品涨了5%到11%，公司已经被迫开始转移成本。这意味着，这家大超市要在全国范围涨价了。

对于习惯自驾出行的美国人，汽油价格上涨是个敏感话题。美国劳工统计局最新数据显示，9月汽油价格同比上涨超过42%。洛杉矶居民马丁·贝克形容，油价飞涨就是给每月生活开支“挖了个大坑”。房价也在持续上扬。全美前百大城市租房价格在过去五个月连续上涨，让居民叫苦不迭。

飞涨的物价已反映在经济指标上。美国劳工统计局上周公布的数据显示，9月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%，同比上涨5.4%，同比涨幅已经连续5个月超过5%。美国不少专业人士已经用“通胀危机”来形容当前物价上涨。

有人把美国供应链不畅归结于港口卸载瓶颈。为改善在港口外等待卸货的货轮数量太多的状况，美国政府要求洛杉矶港和长滩港“连轴转”，卸下积压在海面货轮上的货物。不过，分析人士表示，就算港口24小时发货，除了开市客和沃尔玛等大企业，广大中小商家也没有能力24小时接货。

洛杉矶县因达斯特里市一家大型物流公司负责人告诉记者，供应链危机原因复杂，不仅是港口卸货过慢导致。眼下商家正为假期购物季备货，市场需求“爆棚”，再加上疫情期间人力不足，不少物流企业遭遇“用工荒”，进一步加剧了运输环节时间延长、成本上升等问题。该负责人说，尽管商家和物流企业在想办法消化部分成本，但仍会把部分压力转嫁给消费者，导致物价上涨。

虽然美国政府声称眼下的情况是“暂时性的”，但很多经济学家认为，物价高企的局面可能持续到明后年，甚至出现“工资与物价螺旋式上升”，严重冲击美国中低收入阶层的生活。

(责编：苏缨翔、杨牧)