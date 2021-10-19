新华社上海10月19日电 题：“我仿佛踏上了那段神奇的旅程……”国际学者在沪参观中共一大纪念馆

新华社记者孙丽萍、胡洁菲

位于上海市黄浦区黄陂南路、兴业路口的中共一大纪念馆，18日迎来一群特殊的参观者，他们肤色语言不同、服饰各异，却有着一个相同的身份——世界中国学研究者。

第九届世界中国学论坛正在上海举行，吸引全球42个国家和国际组织的近200位世界中国学学者专家线上线下参与。为了更深入理解中国，来自世界各地的专家学者在会议之余，也受邀踏上一场“浓缩古今”、精彩纷呈的上海之旅。

“嗨！猜猜我在哪里？”身材高大、扎着辫子的美国人瑞恩在疫情期间以拍摄《瑞恩的平安日志》走红网络，这位“网络红人”刚一踏进中共一大纪念馆，就迫不及待打开手机，一边参观、一边视频连线自己的中国女朋友，即时分享展示中共一大纪念馆内的各种展陈。

参观中共一大纪念馆对于瑞恩而言，是一个巨大的惊喜。网红身份之外，他的另一个角色是历史学爱好者与研究者，曾长期在中国高校教授西方历史。

站在表现中共一大会议的大型铜雕旁，瑞恩拍摄了不少照片。“这件雕塑很有意义。中国共产党人对我而言正是一个‘群像’。中国正在经历的繁荣富强并不是依赖某一个英雄人物，而是依靠所有的人民。这正是中国革命的特别之处。”他说。

从肯尼亚卡拉蒂纳大学到中国传媒大学担任访问学者的秦肯，为参观中共一大纪念馆特别穿上了笔挺的西装。纪念馆的展陈之丰富令他惊叹：“中国共产党将他的历史凝结在博物馆里，让中国的人民和我们这些外籍人士都能学习中国的文化和历史，我觉得非常有意义。”

在呈现中国脱贫伟大成就的展览前，秦肯停留了很长时间。“在我看来，中国共产党让大量偏远地区的农民用上现代化科技、改善他们的居住条件。我想，这真的是世界历史上的伟大创举！”

“如果选择一项中国共产党最牛的经验传输给我的国家，我认为那应该是治理能力和领导力，以疫情防控为例，我想象不出来，任何一个国家，是否能取得像中国这样的成效。如今我们能够如此自由地工作生活，这绝对是中共治理能力的有效证明。”秦肯告诉新华社记者。

一袭黑风衣、戴着黑口罩，上海陡降的气温让巴基斯坦“美女”学者明竺从行李箱里拿出了最厚的衣服装备。作为清华大学“一带一路”研究院研究员，明竺对中国共产党走过的百年历程十分熟谙，但行走在展陈如此丰富的中共一大纪念馆中，她依然觉得有惊喜。

“中共一大纪念馆信息量很大、亮点频出，尤其是沉浸式体验和多媒体融合的方式，让我仿佛也穿越时空踏上了这段神奇旅程。对我这样的中国观察者来说，这次参观让我更加认识到：为了人民的幸福生活而努力和斗争，是中国共产党在100年前就写下的承诺，一直延续到现在，它从未改变。”明竺说。

从满载古代文物的上海博物馆到蕴含“中国密码”的中共一大纪念馆，第九届世界中国学论坛在议程之外的精彩，给国际青年学者们留下了强烈印象。第九届世界中国学论坛19日发布的《国际青年眼中的中国与世界》调查报告显示，受访国际青年中有高达46%的比例认同“中国是全球发展的贡献者”，这一新共识已经与“中国是历史悠久的东方大国”的传统印象并驾齐驱。

“中国正向世界展示一个新形象，既古老又创新，自信地行走自己的道路，这让它焕发出崭新的魅力。”明竺说：“中共的每一段旅程都很吸引我——它从何处来、将向何处去，但是最吸引我的还是现在。在上海，在中共一大纪念馆，我意识到我正处于这个答案的核心。”

(责编：苏缨翔、杨牧)