人民网北京10月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

深圳卫视记者：据报道，马来西亚外长赛夫丁同印尼外长蕾特诺会晤后举行联合记者会称，两国对澳大利亚在美英澳三边安全伙伴关系框架下发展核潜艇深表关切。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。马来西亚和印尼两国有关表态反映了地区国家的普遍关切。美英澳三边安全伙伴关系及其核潜艇合作制造核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，损害《南太无核区条约》，破坏东盟国家建立东南亚无核区的努力。如果强行推进，就犹如打开潘多拉魔盒，不仅会带来巨大的安全隐患，更意味着历史的倒退。

美英澳三边安全伙伴关系是冷战思维、双重标准和藐视规则的体现，其政治意图非常明显，就是要将大国对抗和集团政治引入本地区，挑动地区阵营对立，逼迫地区国家选边站队；就是要用早已过时的冷战思维冲击以东盟为中心的区域合作架构，破坏地区繁荣稳定；就是要打造以美为中心的地区规则秩序，维护美国的主导地位和霸权体系；就是要挑战以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，服务美国的地缘政治私利。

中方一贯认为，以东盟为中心的区域合作架构，符合东亚传统和现实需求，有力促进了本地区和平与发展，值得各方珍惜和巩固。任何企图架空或削弱东盟中心地位、破坏地区对话合作良好势头、制造分裂和挑动对抗的错误做法都将受到地区国家和国际社会的警惕和反对。

彭博社记者：英国首相约翰逊接受采访时表示，尽管部分议员对中国投资表示担忧，但英国不想拒绝中国投资。此前，英国政府曾欢迎中国公司对英国非战略领域进行投资。中方对此有何评论？

汪文斌：英国是自由贸易的坚定支持者和实践者。中英互为重要的贸易投资伙伴，本着互惠互利、合作共赢的原则开展务实合作符合中英双方利益。我们希望英方为中国企业营造开放、公平、非歧视的营商环境。

韩联社记者：19日，朝鲜发射疑似短程潜射弹道导弹。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关消息，也注意到近期半岛问题相关方的军事动向。当前半岛局势处于关键时期，有关各方应着眼大局，保持克制，致力于维护半岛和平稳定，坚持对话协商的正确方向，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，共同推进半岛问题政治解决进程。

《北京日报》记者：据报道，美国国防部长奥斯汀日前称，中国开发先进军事能力和武器系统，只会加剧地区紧张局势。美裁军大使也称，中俄正积极推进高超音速技术运用和军事化，这将加剧军备竞赛。中方对此有何评论？

汪文斌：中方坚决反对美方不断渲染“中国威胁论”。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国坚定奉行防御性国防政策，坚持自卫防御核战略，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不会与任何国家进行核军备竞赛。中国发展必要军事能力完全是为了维护自身正当的国家安全利益。中国力量的增长是世界和平力量的增长。任何国家只要无意威胁和损害中国主权、安全和领土完整，都不会受到中国国防力量的威胁。

美国不仅拥有世界上最庞大、最先进的核武库，而且还要投入上万亿美元升级“三位一体”核力量。美方鼓吹“中国威胁论”，不过是为自身扩充军力、谋求绝对安全优势寻找借口。

众所周知，美国退出《反导条约》《中导条约》，持续推进部署全球反导系统，长期独家阻拦《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，抵制外空军控谈判进程，向无核武器国家转让核潜艇、加剧核扩散风险。

美国作为唯一超级大国，近年来抱守冷战思维，全方位强化军力建设，不断深化军事同盟，拉帮结派打造军事小集团，严重破坏地区和平安全，破坏全球战略稳定。美方声称中国加剧军备竞赛，这纯属倒打一耙、转移视线。美方应当停止炒作“中国威胁论”，停止拿中国说事，拿出负责任的态度，体现大国应有的作用，与国际社会一道，维护国际战略平衡与稳定，实现各国共同安全。

彭博社记者：关于昨天问及的中国所发射的可重复使用航天器，你能否提供更多信息？

汪文斌：昨天我的同事已经回答了相关问题，你可以查阅。

总台央广记者：据报道，10月17日，由外交部、中国公共外交协会和NBA中国援建云南省麻栗坡县大坪中学的篮球运动场正式启用了。外交部连续29年定点帮扶云南省麻栗坡县和金平县，给当地带来哪些变化？

汪文斌：17日，“外交帮扶·筑梦云南：麻栗坡大坪中学球场捐赠仪式”在大坪中学崭新的篮球场上举行。看到孩子们在崭新的篮球场上活动，我们都很高兴。此次捐赠是外交部定点帮扶麻栗坡的一项重要举措，有效解决了当地体育教学场地的标准化建设问题。

外交部自1992年起对云南省麻栗坡、金平两县开展定点帮扶，走出一条以温饱、教育、卫生和培训项目为基础，引资扶贫为努力方向的特色帮扶道路。我们每年都举行“大爱无国界”国际义卖活动，推介两县特色农产品，助力“消费扶贫”。经过将近30年的不懈努力，在包括外交部在内的社会各界倾情帮扶下，两县已于2020年5月退出贫困县序列，如期实现了脱贫摘帽目标，走上了创造新生活、开启新奋斗的新起点。

多年来，外交扶贫工作得到国内外友好组织和人士的大力支持。麻栗坡和金平的故事，不仅是中国脱贫攻坚的故事，也是构建人类命运共同体的故事。

展望未来，中国将继续做世界减贫事业的有力推动者，为消除人类贫困、实现联合国2030年可持续发展议程继续作出中国贡献。外交部也将继续贯彻落实“外交为民”理念，为巩固拓展脱贫攻坚成果，并同乡村振兴有效衔接作出应有贡献。

彭博社记者：澳大利亚战略政策研究所在最新报告中披露了中国治疆政策结构。报告称新疆维吾尔自治区使用大规模数据收集系统调查数百万维吾尔族人。这种职权会拓展到中国其他地方吗？

汪文斌：你提到的这个所谓研究机构，长期服务于其背后“金主”利益，炮制了大量涉华、涉疆谎言谣言和虚假信息，其观点和线索要么来自美国反华非政府组织，要么使用无从证实和溯源的所谓“目击证据”，缺乏基本的事实依据，完全违背学术研究应有的职业道德操守，早已名誉扫地。它炮制的所谓报告纯属抹黑之词，毫无可信度。

俄新社记者：昨天，阿富汗临时政府外交部发言人表示，中阿双方同意举行两国外交部负责人会晤。中方能否证实？能否提供更多信息？

汪文斌：中方与阿富汗有关方面保持着沟通。关于你提到的具体问题，目前我没有可以发布的信息。

《环球时报》记者：10月18日，“Z世代”中美青少年线上交流对话会在云南省麻栗坡县举行。中国驻美大使秦刚、中国公共外交协会会长吴海龙，以及有关美国政要、中美青少年代表等参加。发言人能否谈谈你对中美青少年交流活动的看法？

汪文斌：昨天，由中国公共外交协会主办的“Z世代”中美青少年线上交流对话会成功举行。

人文交流是中美关系的社会根基，青少年交流对话是中美人文交流的重要组成部分。中美是两个大国，加起来共有17亿多人口，两国和两国人民如何相处，关乎整个人类前途命运。

中美“Z世代”承载着发展中美关系的使命，代表着两国关系的未来。我们真诚期望，中美青少年都能以更加广阔的视野和胸怀，更加开放包容的心态，客观理性地看待对方国家，在交流中增进相互理解和相互信任，携手筑牢中美关系的民意基础，为两国和世界拥有美好未来贡献力量。

彭博社记者：10艘中俄军舰周一首次穿过日本本州岛和北海道岛之间的津轻海峡。此次过航目的是什么？第二个问题，台湾海峡与津轻海峡均为合法国际水域，军舰可以过航。但是中方此前曾表示外国军舰过航台湾海峡性质恶劣。中方认为这两种情形是有所区别，还是类似？

汪文斌：关于第一个问题，请你向国防部询问。

关于第二个问题，我可以告诉你，是谁在炫耀武力、滋事挑衅，是谁打着“航行自由”的幌子搞军事威慑、破坏地区和平稳定，国际社会看得清清楚楚。

澎湃新闻记者：据报道，美国前国务卿科林·鲍威尔因新冠肺炎并发症于当地时间10月18日逝世，享年84岁。中方对此有何评论？

汪文斌：鲍威尔前国务卿是美国资深外交家。我们对他的逝世表示深切哀悼，对他的家人表示诚挚慰问。

总台央视记者：针对美国倡议举办“领导人民主峰会”，俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，美方势必邀请自行认定的民主国家，实质上是用冷战思维将国际社会划分为敌我阵营。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道，认为拉夫罗夫外长说得很有道理。

民主不是口号。不应借用“民主”的光环来掩饰自身治理中出现的问题，放任本国民众因为种族歧视、社会撕裂、贫富分化等付出沉重代价。

民主也不是教条。不应不顾世界各国历史文化、社会制度、发展阶段千差万别，试图把民主变成可口可乐，一个国家生产原浆，全世界一个味道，剥夺各国探索本国民主道路的权利和自由。

民主更不是推行霸权的幌子。不应打着民主旗号，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具，在国际上煽动分裂和对抗，把世界推回到危险的冷战年代。

当今世界迫切需要的，不是召开所谓的“民主峰会”，也不是建立什么“民主国家联盟”，而是遵守以《联合国宪章》为基础的国际关系准则，加强全球协调与合作，携手应对疫情肆虐、气候变化等全球性挑战，共同推进人类进步事业。

如果打着民主旗号挑动隔阂分裂、煽动对立对抗，那将是对民主精神、民主价值的践踏和背叛，只会给世界带来动荡和混乱，破坏人类和平与发展。这必将遭到国际社会的抵制和反对。

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