新华社北京10月19日电（记者成欣、潘洁）外交部发言人汪文斌19日指出，美英澳三边安全伙伴关系及其核潜艇合作制造核扩散风险，冲击国际核不扩散体系。如果强行推进，就犹如打开潘多拉魔盒，不仅会带来巨大的安全隐患，更意味着历史的倒退。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，马来西亚外长赛夫丁同印度尼西亚外长蕾特诺会晤后举行联合记者会称，两国对澳大利亚在美英澳三边安全伙伴关系框架下发展核潜艇深表关切。中方对此有何评论？

“我注意到有关报道。”汪文斌说，马来西亚和印尼两国有关表态反映了地区国家的普遍关切。美英澳三边安全伙伴关系及其核潜艇合作制造核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，损害《南太平洋无核区条约》，破坏东盟国家建立东南亚无核区的努力。如果强行推进，就犹如打开潘多拉魔盒，不仅会带来巨大的安全隐患，更意味着历史的倒退。

汪文斌说，美英澳三边安全伙伴关系是三国冷战思维、双重标准和藐视规则的体现，其政治意图非常明显，就是要将大国对抗和集团政治引入本地区，挑动地区阵营对立，逼迫地区国家选边站队；就是要用早已过时的冷战思维冲击以东盟为中心的区域合作架构，破坏地区繁荣稳定；就是要打造以美为中心的地区规则秩序，维护美国的主导地位和霸权体系；就是要挑战以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，服务美国的地缘政治私利。

他说，中方一贯认为，以东盟为中心的区域合作架构，符合东亚传统和现实需求，有力促进了本地区和平与发展，值得各方珍惜和巩固。任何企图架空或削弱东盟中心地位、破坏地区合作对话良好势头、制造分裂和挑动对抗的错误做法都将受到地区国家和国际社会的警惕和反对。

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