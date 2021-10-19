人民网约翰内斯堡10月19日电 （记者王磊）随着非洲大陆自由贸易区的成立，越来越多中国企业走向非洲，参与中非合作。新冠疫情下，非洲各行各业数字化转型大幅提速，让“上网”成为非洲老百姓的新观念，让“在线”成为非洲用户的新习惯。这种新观念和新习惯也在不断发展，成为后疫情时代的新常态。

在非中国企业觅得数字化转型秘钥

面对非洲各行业数字化转型的新常态，在非经营的中国企业也在不断调整自身的经营策略和数字化节奏，积极进行IT系统改造，拥抱云计算等新技术。然而在此过程中，他们常常面临着一些亟需解决的问题，包括在当地电力、网络条件不稳定的情况下持续平稳开展业务、降本增效、使用弹性高性能数据底座满足业务持续增长的要求，多国业务布局中实现高效沟通、协作和决策，在复杂场景下实现业务数字化设计、部署和维护，以及非洲各国数据和隐私保护法规遵从和风险规避等。经过不懈探索，他们终于找到了解决方案。

中国检验认证集团有限公司（CCIC）是经中国国务院批准设立的跨国检验认证机构，服务范围涵盖石油化工品、矿产品、食品、制造、医药、能源等行业，CCIC非洲公司实验室分布于南非、肯尼亚、尼日利亚、莫桑比克、塞拉利昂、几内亚等国家，之前数据集中存储在香港，从非洲访问的时延超过200毫秒，数据存储和分析处理速度成为制约其在非洲开展业务的因素，同时，南非POPIA（数据保护法案）要求CCIC的数据在南非本地存储，以确保遵从关键数据不出国的合规要求。

自中国的华为云适时出现，帮助CCIC突破了这一瓶颈。通过华为云服务平台处理全球实验室产生的数据，时延从200毫秒缩短至10毫秒以内，速度提高了超过20倍，不仅提升了业务延续性，也改善了当地客户的使用体验。其数据存储也从香港搬到了南非本地，既满足了合规审计要求，也方便其在当地访问数据。

Weshare公司是一家总部设在深圳，在全球范围内提供金融科技服务的中国企业。华为云在两周内完成了Weshare公司的业务部署，从肯尼亚到其总部的时延小于100毫秒，帮助其快速开启肯尼亚金融服务，成为肯尼亚互联网行业利用先进云计算技术驱动快速商业成功的标杆。

受南非限电影响，中国北汽南非子公司工厂所在的区域经常遭遇停电，其IT机房设备运转频繁非正常中断，导致重要数据丢失，进而引发一系列严重影响。该公司在使用华为云提供的IaaS服务后，业务数据能够及时存储上传，确保在电力恢复之后不影响正常业务开展，不但维护了企业声誉，还降低了其30%以上的运营成本。

Kilimall是一家主打非洲市场的跨境电商，也是第一家进入非洲互联网行业的亚洲企业。用户访问速度、网站响应时间直接影响其订单成功率。据企业相关负责人介绍，Kilimall在与华为云合作，不仅在云服务方面的支出节省了30%，同时还满足了用户快速访问要求，进一步优化了客户体验，稳步朝“非洲电商第一平台”的目标迈进。

“中国云”获非洲用户认可

据华为云相关负责人介绍，华为云是全球首个在非洲设立本地数据中心的公有云提供商，也是非洲大陆唯一的中国云厂商，自2018年第一个数据中心投入使用起，为全非洲客户提供安全稳定、满足多场景需求和高性价比的云服务。截至2020年底，华为云在非洲已拥有400多家伙伴和9000多家用户，覆盖政务、金融、基建、矿业、教育和互联网等多行业。

华为云的服务在非洲市场也得到当地企业和组织的认可。为满足疫情期间激增的在线教育学习需求，网络服务商Rain与华为云合作推出Huawei-ULearning在线教育解决方案，以软件形式提供在线教育服务。这一在线教育方案运行稳定、可靠，可支持数百万用户使用。而基于其大数据的强大功能，可以显著提升教学效率，也极大降低了Rain的运营成本。此外，华为云当地技术团队还为Rain提供24小时全天候、快速响应的技术支持，有效保障了在线教育服务的开展。

南非汽车协会（AA）是一个非营利组织，拥有约500万注册用户和70万付费用户，主要提供道路安全、拖车、路边援助和广泛的车辆相关服务。华为云为AA提供最高等级的灵活性和对IT资源的管理控制，帮助AA解决系统不稳定、低性能、运维成本高、架构老旧等问题，使其资源利用率提升6倍，成本效益提升30%，极大地降低了AA的运营成本。

南非汽车协会首席技术官Jaco Van Der Merwe表示：“通过与华为云南非团队的面对面培训和研讨，我们了解到华为云易于使用并且可以完全支持协会的使用环境。而自从迁移到华为云后，协会运营成本得到明显降低。”据华为发言人Stone He介绍，“当需要更多的计算节点时，华为云会自动启用按使用付费的实例来扩展资源以满足不断增长的业务需求。目前已经帮助南非汽车协会每年至少降低 10% 的成本。”

华为云为非洲市场提供独特价值

华为是世界500强中排名第44位的企业，业务遍及170多个国家和地区。华为已在非洲市场54个国家耕耘20多年，部署了大量无线网络移动宽带网络、通信光纤等，与包括所有在非主流运营商在内的200家多运营商合作，服务超过四分之三非洲人口。

华为云由华为公司全资投资，技术和服务融合了华为30多年在通信信息领域30多年的技术和商业经验积累。从2017年正式发布开始，华为云在全球保持持续高速增长，目前已上线220多种云服务和210多个解决方案。国际研究机构Gartner2021年4月发布的报告显示，华为云在IaaS市场排名上升至中国第二、全球前五，成为全球增速最快的云。

依托于华为强大的技术能力、遍布各国的本地团队以及对非洲市场的了解，迄今为止华为云所服务的在非中国企业已超过100家。华为云拥有“最近”的数字基础设施，保障低时延，满足本地和跨国沟通的高要求。依托华为遍布非洲的通信网络，实现广泛覆盖、支撑多地、多项目稳定、高效沟通协作。

华为云在包括所有非洲国家在内的全球170多个国家建立了本地服务团队，有3万多位专业的IT、Cloud AI工程师和1000多家服务伙伴，保证无时差、24小时全天候及时响应企业需求。

自2019年2月在南非正式落地以来，华为云已在南非开通了两个数据中心，并开通了尼日利亚和肯尼亚两个访问点，面向撒哈拉以南非洲地区提供服务。未来，华为云还计划在南非投资建设第三个数据中心，预计2025年上线，并加大投入为本地的合作伙伴提供云培训和营销支持，以及向高校生、消费者和中小微企业家提供云技能培训。

华为云南部非洲总裁何石告诉记者，华为云的成功取决于合作伙伴的成功。随着非洲大陆踏上数字化转型之路，将竭尽所能帮助非洲伙伴以最佳速度快速实现投资回报。

(责编：苏缨翔、刘慧)