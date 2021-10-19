新华社北京10月19日电 综述：维护国际多边体系 促进世界和平发展——新中国恢复联合国合法席位50年的世界意义

开栏的话：

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国以实际行动践行联合国宪章宗旨和原则，坚持维护广大发展中国家正当权益，成为世界和平的重要建设者、全球发展的最大贡献者、国际秩序的坚定维护者和公共产品的积极提供者。

10月19日起，新华社开设“恢复联合国合法席位50周年”栏目，以全媒体报道形式，回顾50年来中国同联合国合作的历程，聚焦中国为促进联合国事业发展和人类和平发展进步作出的巨大贡献，展现中国推动国际社会践行真正的多边主义，支持联合国成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台的积极努力，彰显中国以实际行动推动构建人类命运共同体的使命担当。

新华社记者

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。联大会议厅顷刻沸腾，掌声、歌声、欢呼声汇聚回荡，经久不息……

“在我长达半个世纪的联合国记者生涯中，还没有见过任何一件事能够引发如此巨大的欢呼浪潮。”目睹这一历史时刻的巴基斯坦联合通讯社常驻联合国记者伊夫蒂哈尔·阿里说：“这件事对世界产生了深远影响。”

新中国恢复联合国合法席位，意味着占世界人口四分之一的中国人民在联合国有了真正代表。“中华人民共和国在联合国恢复合法席位后，从规模、组成上看，联合国方才成为一个世界性组织。”联合国前秘书长潘基文说。

新中国恢复联合国合法席位，也揭开了中国外交史的新篇章。从此，联合国成为中国与世界各国良性互动、对话合作的重要平台，成为中国开展全方位多边外交的重要舞台。

中国国家主席习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论上发表讲话时指出，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，将继续以中国的新发展为世界提供新机遇。

联合国是中国在世界舞台上角色和贡献的重要见证。50年来，中国始终维护和践行真正的多边主义，始终恪守联合国宪章的宗旨和原则，始终维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，在全球范围赢得广泛赞誉。

“中国是伟大的国家，取得了非凡成就。中国作为安理会常任理事国，是捍卫多边主义的重要力量，为促进联合国发展和国际社会进步作出巨大贡献。”第七十六届联大主席沙希德说。

中国是联合国第二大维和摊款国，是联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家。自1990年以来，中国军队累计参与25项联合国维和行动，派出维和军事人员4万余人次。“50年来，中国作为安理会常任理事国，建设性参与国际和地区热点问题解决，为促进世界和平与发展发挥了重要作用。”俄罗斯常驻联合国代表涅边贾说。

赞比亚前常驻联合国代表弗农·姆旺加说，中国向一些非洲国家派遣维和部队，在推进和平解决争端、维护地区安全稳定、促进驻在国经济社会发展等方面都发挥了巨大作用。

世界正处在新的历史十字路口，国际社会比以往任何时候都更加需要联手应对挑战、实现共同发展。“过去50年里，中国的参与和贡献增强了联合国的权威和危机处理能力。”国际电信联盟秘书长赵厚麟说。

联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅认为，中国在实现联合国可持续发展目标过程中的作用至关重要。

2020年，中国如期完成脱贫攻坚目标任务，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为世界范围内消除贫困、实现和平发展作出历史性贡献。“这一成就将全球可持续发展进程向前推动了一大步，也极大增强了发展中国家实现可持续发展目标的信心。”联合国亚太经社会能源司司长刘鸿鹏说。

“50年来，中国在公共卫生领域对世界贡献良多。”世界卫生组织助理总干事任明辉说：“中国早期摸索出来的很多公共卫生方面的经验受到世卫组织和国际社会认可。在传统医学方面，中国贡献也被世卫组织和很多国家接受。”

2020年，中国抗击新冠疫情斗争取得重大战略成果，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。“这对稳定世界经济、增强各国信心具有重要意义。”联合国助理秘书长徐浩良说。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，中国在应对气候变化、气象研究和援助发展中国家方面发挥了关键作用。“中国在世界气象组织中一直是一个非常有建设性的参与者，也一直在帮助亚洲以及非洲的发展中国家改善其基础设施和服务能力。”

在联合国环境规划署亚太办事处主任德钦策林眼中，中国是全球环境议程的重要引领者，在应对气候变化、防止污染和保护生物多样性方面发挥着关键作用。“中国已将生态文明纳入国家发展政策和宪法，这树立了一个很好的榜样，可以作为指导全球战略方向的典范。”

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩指出，多年来，中国一直努力为世界提供公共产品，例如向很多国家提供新冠疫苗，在“一带一路”倡议框架下助力发展中国家基础设施建设，派驻维和部队，在非洲执行海军护航任务、以实际行动支持联合国等，这对维护世界稳定至关重要。

“中国对国际多边体系至关重要。”联合国秘书长古特雷斯说：“联合国期待在世界和平与安全、生物多样性保护、应对气候变化、帮助发展中国家实现可持续发展等方面同中国开展更加紧密的合作，把联合国同中国的关系推向新的高度。”（执笔记者：倪红梅、王晓梅；参与记者：王建刚、尚绪谦、陆睿、杜白羽、田明、赵宇鹏、曹凯、陈俊侠、陈斌杰、聂晓阳、刘曲、宋宇、白林、兴越、杨士龙、胡友松）

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