人民网联合国10月18日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽18日在“海平面上升对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议上发言强调，海平面上升对小岛屿发展中国家的冲击最大，发达国家应尽快弥补2020年前每年向发展中国家提供1000亿美元的资金缺口，并制定新的集体量化资金目标，为联合国气候变化格拉斯哥大会成功举行创造条件。

耿爽说，气候变化正在深刻影响人类赖以生存发展的蓝色星球，海平面上升已经成为人类面临的现实威胁。据统计，世界上40%的人口居住在距海岸线100公里以内，三分之二的大型城市位于海平面上升的危险地区。在这场与气候变化的“赛跑”中，我们必须争分夺秒，奋力前行。

耿爽指出，气候变化本质上是发展问题，只能在可持续发展中寻找解决办法。海平面上升对小岛屿发展中国家的冲击最大，这些国家往往发展落后，对气候变化的适应能力薄弱。国际社会应加大有针对性的援助，帮助这些国家提高应对气候变化的能力。

耿爽强调，《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》是讨论和应对气候变化的主渠道，共同但有区别的责任、公平和各自能力原则是开展气候行动的指导原则。安理会可以在国别议题下关注气候变化带来的安全风险，但应该服从于国际社会在应对气候变化主平台上的讨论与合作。

耿爽说，古特雷斯秘书长多次强调，严重资金不足限制了国际社会应对气候冲击的能力。发展中国家承受了发达国家历史排放的后果，却没有得到应有的资金和技术支持。发达国家应尽快把承诺转化为实际行动。

耿爽敦促，要加强对新兴问题的法律研究。海平面上升将引发领土淹没、边界变化、人口迁移等一系列问题，对海洋法、国家地位、人员保护等提出新的挑战。中方注意到国际法委员会近期专门就此提交报告，鼓励相关法律机构继续加强研究，得出客观、平衡、有价值的研究成果。

耿爽介绍说，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议近日在云南昆明闭幕，会议通过《昆明宣言》，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。中华人民共和国主席习近平在大会领导人峰会上宣布，中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。中方愿以此为契机和新起点，同各方携起手来，保护生物多样性、合作应对气候变化。

耿爽表示，中方也期待在即将举行的联合国气候变化格拉斯哥大会上，同世界各国继续商讨应对气候变化的有效办法，共同保护好地球家园。

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