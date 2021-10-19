人民网里约热内卢10月18日电 （记者吴杰、毕梦瀛）10月18日，中国驻巴西大使杨万明应邀出席第四届巴西—中国对话会：“‘一带一路’与巴西”系列线上研讨会开幕式并发表主旨演讲。

杨万明大使在主旨演讲中指出，习近平主席提出“一带一路”国际合作倡议8年来，在中国同沿线国家的共同努力下，这一重要倡议取得丰硕成果，已成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，为世界各国带来巨大发展红利。面对疫情挑战，“一带一路”合作展现出强大韧性和充沛活力，为参与各国抗疫情、稳经济、保民生作出积极贡献，为维护全球产业链供应链安全发挥了重要作用。

杨万明大使强调，正如习近平主席指出的，共建“一带一路”倡议源于中国，但机遇和成果属于世界。“一带一路”合作包容不同制度和文明，始终坚持共商共建共享原则，践行开放绿色廉洁理念，致力于高标准、惠民生、可持续的合作目标，在平等协商、互利共赢、开放包容的基础上，推动加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，推进全球经济融合、发展联动和成果共享。

杨万明大使指出，促进互联互通、坚持开放包容，是“一带一路”国际合作的重要原则，也是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路。巴西是拉美首强，同中国合作基础坚实、潜力巨大，完全有理由成为“一带一路”合作的重要参与方。中方愿同巴方进一步密切在抗击疫情、复苏经济、可持续发展、维护真多边主义等领域合作，共建健康丝绸之路、数字丝绸之路、绿色丝绸之路，造福两国人民。

“‘一带一路’与巴西”系列线上研讨会由拉美最大智库巴西瓦加斯基金会里约法学院主办，巴西里约热内卢市市长帕埃斯、瓦加斯基金会里约法学院院长格拉、瓦加斯基金会里约法学院中国研究中心主任高文勇等出席开幕式并致辞。巴方嘉宾表示，发展“一带一路”国际合作倡议是中国全方位对外开放的重大举措，对提振世界经济、畅通全球互联互通意义重大。巴方各界应更加关注“一带一路”倡议，把握合作机遇，进一步拓展对华基建、能源、科创、金融、人文等领域合作。10月19日至22日，中巴学者将围绕“一带一路”设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等议题进行研讨。

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