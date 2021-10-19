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埃及记者斥西方一些媒体对华报道存在明显偏见

2021年10月19日17:51 | 来源：新华网
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新华社开罗10月19日电（记者吴丹妮）埃及金字塔在线网站18日发表记者、政治分析师阿扎·西德基的专栏文章，认为西方一些媒体对中国、俄罗斯、伊朗、埃及等国家的报道存在明显偏见。

在这篇题为《跟风西方媒体——风险自负》的文章中，西德基说，西方一些媒体擅长操纵和误导，它们预设立场、玩弄文字游戏，为的是突出特定印象和问题，给“金主和支持者们”一个交代。

文章指出，尽管西方一些媒体自我标榜客观报道，但是对中国、俄罗斯、伊朗和埃及等国家却抱有偏见。在这类西方媒体上，关于中国、俄罗斯等国家的负面报道层出不穷。它们总是用一些特定的词语潜移默化地向公众传递这样的信息：这些国家缺乏民主，狂热而偏执，饱受苦难。这些做法往往引发更多的偏见。

文章抨击西方一些媒体报道采取双重标准：同样是游行示威，发生在其他国家，被形容为“数千人上街呼吁变革”；发生在美国，则说成是“无政府状态的一天”。文章还列举了西方媒体一系列失实、虚假报道，比如美国有线电视新闻网报道8月喀布尔机场附近袭击事件时，频提美军伤亡，“避谈”大量平民丧生。又如去年12月，英国广播公司给涉华报道视频画面加灰色滤镜……

西德基出生在埃及、现居加拿大，长期关注埃及社会文化和地区政治问题。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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