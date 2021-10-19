新华社北京10月19日电 国务院总理李克强10月18日下午在中南海紫光阁与德国总理默克尔以视频方式共同出席中德经济顾问委员会座谈会，并同与会代表交流。

来自中国工商银行、华为、宁德时代和德国西门子、博世、安联等中德企业负责人分别就信息通信、相互扩大开放、营造公平市场环境等议题提出意见和建议。两国总理认真听取了发言并作出回应。

李克强表示，中方高度重视中德关系。前不久，习近平主席同默克尔总理举行视频会晤，今天两国总理会晤后同企业家座谈，希望推动中德务实合作迈上新台阶。中德合作的基础是优势互补，本质是互利共赢，直接受益者是两国人民。双方应当坚持双向开放。中国将继续深化改革、扩大开放，中国的市场也会越来越开放，愿扩大进口国外先进技术和产品。我们将持续打造市场化法治化国际化营商环境，对包括外资企业在内的各类市场主体一视同仁。积极参与国际标准制定，提升中国标准与国际标准的一致性。中方欢迎德国企业来华投资兴业，希望德方扩大对中国企业的开放。

李克强指出，中德同为世界主要经济体，要共同坚守合作理念，携手应对挑战，实现互利共赢。深化在数字经济、智能制造、新能源、金融、人寿保险等领域合作。在做好疫情防控前提下便利双方人员往来。希望中德两国企业家加强沟通、密切合作，促进中德人民之间的友谊深深扎根两国大地。

默克尔表示，过去16年间，德中经贸关系在双方共同努力下取得巨大发展。德方愿继续同中方加强对话沟通，协调标准制定，为双方企业在两国投资兴业提供公平市场环境，为深化双方在信息通信、数字经济、可再生能源等多领域合作注入强劲动力，实现互利共赢。

中德经济顾问委员会成立于2013年5月，是中国与世界主要经济体建立的首个双边经济合作顾问机制，旨在建立政府领导人与经济界代表直接对话的渠道，为中德企业、商协会、智库等提供建言献策、共谋合作的平台。

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