新华网新加坡10月19日电（记者王丽丽）“2021新加坡中国留学生回国就业创业论坛暨留学人才招聘会”开幕式及主题论坛近日成功在线举办。

本次活动旨在落实中央关于留学工作的方针政策，在疫情之下为广大留学人员搭建平台，帮助他们解决在回国就业、创业中遇到的实际困难，鼓励广大海外留学人员回国就业、创新创业。

本次活动的主题是“留学报国，回国服务”，设开幕式、主题论坛和留学人才云端招聘会等环节，主题论坛围绕“把握新时代人才强国战略机遇，助力建设世界重要人才中心和创新高地”展开。新加坡中国留学人才云招聘活动首次举办，将持续至11月中旬。

开幕式上，教育部国际合作与交流司副司长闫炳辰、人力资源和社会保障部国际合作司副司长钱晓燕、教育部留学服务中心副主任徐培祥、中国驻新加坡大使馆教育参赞康凯、北京市教育委员会一级巡视员黄侃、中国人民大学副校长朱信凯、北京邮电大学校长乔建永发表视频致辞，宣讲国家针对海外留学人员的相关政策和吸引人才的优惠措施。

新加坡国立大学建筑环境专业博士生郭晶晶表示，身在海外求学，与祖国同呼吸、共命运，希望海外留学生们能够通过本次云招聘会找到自己心仪的工作，回国服务，报效祖国！

随着本次活动的举办，教育部留学服务中心打造的“留学人才云招聘网（试运行）”上已有近200家企业、约6000名留学生注册登记，进行对接洽谈。有关方面预计，随着新加坡首次专场招聘活动的持续推进，未来将会有更多的企业和学生参与进来。

本次活动由中国教育部国际合作与交流司指导，中国驻新加坡大使馆教育处和教育部留学服务中心联合主办，新加坡中国学者学生联合会协办。

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