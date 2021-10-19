新华社北京10月19日电 题：全球变局下的中国经济“平衡术”

新华社记者樊宇

18日出炉的中国经济三季报显示，中国经济前三季度同比增速达到9.8%。全球经济复苏势头减弱、分化加剧的背景下，中国经济第三季度增速有所放缓，但恢复态势持续不变，成为全球经济的重要稳定性力量。风险挑战增加，政策权衡更趋复杂，中国经济的战略定力不变，对高质量发展的追求不变，充满“稳”的底气与“活”的动力。

外媒注意到，受上年同期基数抬升以及疫情、汛情等多重影响，中国经济第三季度增速有所回落，同时承认，这也反映出中国经济从疫情后的快速恢复向常态化增长回归。

多重风险挑战下，中国经济依然亮点突出。消费回暖，制造业占比提高，高技术制造业较快增长，服务业增长对经济增长的贡献率继续提升……在全球疫情反复、全球供应链梗阻背景下，中国外贸表现出强大韧性。前三季度货物贸易进出口同比增长22.7%，中国对欧盟、美国、日本和韩国的进出口均保持两位数增长，世界既离不开“中国市场”，也离不开“中国工厂”。路透社分析说，常态化疫情防控行之有效以及工业体系完备，对中国出口形成强劲支撑。《纽约时报》指出，中国出口延续了高增长态势，那些认为中国经济快速增长不可持续的经济学家们“判断错误”。

当前，世界经济处于疫后复苏的筑底波动期，不确定性显著增强。疫情蔓延之际，大宗商品价格上涨、国际海运紧张、劳动力短缺、供应链紊乱等多重因素导致全球经济面临的风险上升。在此背景下，前三季度稳健复苏的态势证明，中国经济治理驾驭复杂局面的能力再次经受住了考验。

中国兼顾周期性因素与结构性问题，对经济恢复发展中的薄弱环节给予精准政策支持，同时避免“大水漫灌”，不断优化经济结构；注重国内国际统筹，中国大幅度放宽市场准入，优化营商环境，积极开展多边经贸合作，以推进高水平对外开放塑造国际合作和竞争新优势；短期经济恢复与长期增长动力并重，中国通过制度创新推动关键领域改革，在提升产业链现代化水平、推进数字化和绿色转型等方面持续发力。总体而言，中国“十个指头弹钢琴”，努力实现了复杂局势下国家经济治理“宽”与“紧”、“内”与“外”、“短”与“长”的平衡统一。

外媒评论说，多数经济学家预计今年中国经济将增长8%或更多，但中国决策者制定了一个相对温和的全年增长目标，这为处理经济中长期存在的问题预留了更多空间。桥水（中国）投资管理有限公司总裁王沿用四个“未变”来概括当下中国经济：推动改革开放和发展市场经济的决心未变；融入世界的趋势未变；推进金融开放的意愿未变；独特的资源禀赋和发展优势未变。他认为，中国决策层的宏观调控手段、工具、经验以及治理智慧，足以确保中国市场经济稳步运行升级。

从出口到消费，从传统经济到数字经济，中国经济内生动力增强，产业发展稳中有进。第130届中国进出口商品交易会（广交会）吸引了近8000家企业线下参展，设立近2万个展位，展出面积达40万平方米。法国跨国零售集团欧尚的采购经理皮埃尔·珀蒂德芒热感叹：“中国市场从不让人失望。”11月初即将举行的第四届进博会签约参展的世界500强和行业龙头企业数量超过上届，“回头率”超80%。

真金不怕火炼。英国《经济学人》常驻中国记者日前撰文对中国经济表示乐观：从杭州的高科技创新者、无锡的出口商、温州的企业家等人身上，看到中国经济的活力和动力依然满格。从经济复苏稳定性、经济发展质量到政策发力空间和产业转型机遇，中国经济的比较优势依然凸显。中国锐意推动改革开放的决心和实践，以及宏观政策跨周期调节的智慧，正在为世界注入新动能，带来新机遇。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)