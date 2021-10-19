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汪文斌说不应试图把民主变成可口可乐

2021年10月19日16:46 | 来源：新华社微博
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针对美国倡议举办“领导人民主峰会”，俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，美方势必会邀请自行认定的民主国家，实质上是用冷战思维将国际社会划分敌我阵营。对此，外交部发言人汪文斌10月19日在例行记者会上表示，拉夫罗夫外长说得很有道理。

汪文斌指出——

民主不是口号。不应借用“民主”的光环来掩饰自身治理中出现的问题，放任本国民众因为种族歧视、社会撕裂、贫富分化等问题付出沉重代价。

民主也不是教条。不应不顾世界各国历史文化、社会制度、发展阶段千差万别，试图把民主变成可口可乐，一个国家生产原浆，全世界一个味道，剥夺各国探索本国民主道路的权利和自由。

民主更不是推行霸权的幌子。不应打着民主旗号，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具，在国际上煽动分裂和对抗，把世界推回到危险的冷战年代。

汪文斌说，当今世界迫切需要的，不是召开所谓的“民主峰会”，也不是建立什么“民主国家同盟”，而是遵守以联合国宪章为基础的国际关系准则，加强全球协调与合作，携手应对疫情肆虐、气候变化等全球性挑战，共同推进人类进步事业。（记者成欣、潘洁）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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