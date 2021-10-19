新华社伦敦10月18日电 综述：新冠日增病例持续高企 英国面临“异常艰难”的冬天

新华社记者郭爽

英国政府18日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例49156例，是自英格兰地区7月19日执行最后阶段“解封”以来的最高数字。近两周以来，英国单日新增确诊病例数一直处于高位。多名专家警告，英国面临“异常艰难”的冬天。

数据显示，英国累计确诊病例已达8497868例，累计死亡138629例。目前，英国12岁以上人口中近86%已至少接种一剂新冠疫苗，近79%已完成两剂疫苗接种。

当天，英国首相约翰逊的发言人表示，唐宁街正在“密切关注”这些数字，并表示“一直都知道即将到来的几个月将是具有挑战性的”。但这名发言人表示，目前英国的疫情“仍与此前政府预测模型大致相符”，尚未计划启动包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即疫情出现严重恶化时的后备计划。

英国国家统计办公室最新公布的数据显示，在截至9日的一周内，英国多数地区的新冠确诊病例数在飙升。其中，英格兰新冠感染率已增至六十分之一；在威尔士，新冠感染率达到了疫情暴发以来的最高水平，平均每45人中有1人感染；在北爱尔兰这一数据为平均每120人有1人感染；只有苏格兰地区这一数据较此前一周有所下降，平均每80人有1人感染。

英国帝国理工学院日前公布的一项研究显示，随着秋季学校重新开放，17岁以下人群新冠确诊病例数会激增，这也是眼下英国新冠确诊病例数激增的重要原因之一。截至14日的数据显示：平均每12名中学生中就有1人感染新冠病毒，过去一周超过20万名学生因新冠相关原因缺课；英格兰12至15岁学生中，仅有15%接种了新冠疫苗。英国紧急情况科学咨询小组成员斯蒂芬·莱歇尔教授指出，青少年感染率增加是一场“国家危机”。

英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂等专家日前警告，英国正面临“异常艰难”的冬天，英格兰国民保健署在与新冠疫情、流感等做斗争时将面临艰难的几个月。英格兰国民保健署14日公布的最新数据显示，8月底有570万人在日常医院就诊等候名单上，这是自2007年有记录以来的最高数字。

英国是受新冠疫情影响最严重的国家之一。英国议会下院12日发表的英国首份新冠疫情调查报告指出，英国未能在大流行早期采取更多措施阻止新冠病毒传播，这是该国最严重的公共卫生领域失败之一。

7月19日，英格兰地区执行最后阶段“解封”；10月4日，英国政府宣布大幅放宽英格兰地区入境政策，简化入境新冠检测，以促进旅游业发展。然而10月以来英国单日新增病例一直保持在3万例以上。莱歇尔教授指出，英国政府一直在系统性地“正常化”目前的新冠感染率，英国许多国内媒体也在推波助澜，而民众接受并认为高感染率是常态的想法其实非常危险。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)