新华社联合国10月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽18日表示，国际社会应帮助小岛屿发展中国家提高应对气候变化的能力。

耿爽在安理会当天举行的“海平面上升对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议上表示，气候变化本质上是发展问题，只能在可持续发展中寻找解决办法。海平面上升对小岛屿发展中国家的冲击最大，这些国家往往发展落后，对气候变化的适应能力薄弱。国际社会应加大有针对性的援助，帮助这些国家提高应对气候变化的能力。

耿爽指出，《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》是讨论和应对气候变化的主渠道，共同但有区别的责任、公平和各自能力原则是开展气候行动的指导原则。安理会可以在国别议题下关注气候变化带来的安全风险，但应该服从于国际社会在应对气候变化主平台上的讨论与合作。

他说，联合国秘书长古特雷斯多次强调，严重资金不足限制了国际社会应对气候冲击的能力。发展中国家承受了发达国家历史排放的后果，却没有得到应有的资金和技术支持。发达国家应尽快把承诺转化为实际行动，弥补2020年前每年向发展中国家提供1000亿美元的资金缺口，并制定新的集体量化资金目标，为联合国气候变化格拉斯哥大会成功举行创造条件。

耿爽表示，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议日前在中国云南昆明闭幕。会议通过“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。中国宣布将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。中方愿以此为契机和新起点，同各方携起手来，保护生物多样性、合作应对气候变化。中方也期待在即将举行的气候变化格拉斯哥大会上，同世界各国继续商讨应对气候变化的有效办法，共同保护好地球家园。

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