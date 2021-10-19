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中国驻泰国使领馆“春苗行动”圆满完成

2021年10月19日15:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月19日电 （记者孙广勇）10月14日，在中国驻泰国大使馆、中国驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室安排协调下，普吉及周边地区百余名在泰同胞前往接种点接种了第二剂新冠疫苗。至此，中国驻泰国使领馆在泰“春苗行动”圆满完成。

自新冠肺炎疫情暴发以来，中国党和政府十分牵挂海外同胞的健康安全。中国驻泰国使领馆把“春苗行动”作为“我为群众办实事”的首要任务，成立专门工作团队，克服重重困难，与泰国政府各部门密切协作，紧锣密鼓开展各项工作。自5月20日启动“春苗行动”以来，历经四个多月，在曼谷、帕塔亚、清迈、孔敬、合艾、普吉共6个城市先后开设8个疫苗接种点，遍及中国驻泰国使领馆所有领区，为在泰同胞完成新冠疫苗接种逾6.5万剂次，为在泰同胞构筑起一道坚实的疫苗保护屏障，有效维护广大同胞健康安全。

下一阶段，中国驻泰国使领馆将继续为在泰同胞抗击疫情提供全力服务与协助。当前泰国疫情形势仍十分严峻，中国驻泰国使领馆再次提醒广大在泰同胞，务必不可放松警惕，接种疫苗后仍须全力做好个人防护，坚持“非必要、非紧急、不旅行”。

(责编：艾雯、常红)

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