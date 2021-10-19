新华社布鲁塞尔10月18日电（记者李骥志 康逸）欧盟中国商会与罗兰贝格企业管理咨询公司18日联合发布的年度报告显示，尽管受到新冠疫情影响，中国在欧企业去年业绩逆势增长。

报告显示，2020年，中企在欧盟创造营业额1503亿欧元，较2019年增长1.4%；提供就业岗位约32万个，增长约1万个；向欧盟专利局申请专利1.3万件，增长10%。其中，中国企业专利申请前三大领域为数字通信、计算机技术和电力机械/仪器/能源，中国企业优质技术输出加本地化生产研发支持欧洲制造业升级。

欧盟中国商会会长徐海峰当天在发布会上说，在去年全球贸易量下滑背景下，中欧贸易逆势增长，主要得益于中国经济率先恢复和欧洲需求强劲，也充分说明中欧市场的互补性。

不过，报告同时显示，在欧中企对欧盟营商环境忧虑增加，对欧盟营商环境总体评分连续第二年下降。

欧盟中国商会于2018年8月在布鲁塞尔注册，旨在进一步促进中国对欧经贸活动，为在欧中企争取更好营商环境，创造更多经贸机会。

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