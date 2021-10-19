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新冠病毒传播迅速 拉脱维亚拟封城防疫

2021年10月19日13:48 | 来源：新华网
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　　新华社里加10月18日电（记者郭群）拉脱维亚总理卡林斯18日对媒体宣布，鉴于新冠病毒在该国传播迅速，自本月21日起至11月15日全国将实行封城政策。

　　上述决定由拉脱维亚危机管理委员会在当天举行的特别会议上作出，需待内阁20日最终批准。卡林斯说，作出封城决定是因为拉脱维亚新冠疫苗接种率过低，“疫苗接种工作不力”。

　　这是新冠疫情暴发以来该国实行的最严格防疫措施。封城期间，每日20时至次日凌晨5时实行宵禁；日常只有生活必需品商店可继续营业，除最基本的服务外，大多数服务将暂停；学校转入远程教学，所有娱乐、体育和文化活动将被取消；除生产企业工作人员外，其他所有人都应居家办公。

　　拉脱维亚疾病预防与控制中心18日公布的数据显示，在截至17日的一周，该国每10万人新冠感染病例数破千，几乎是先前最高峰时期的两倍；这一周的新增确诊病例数比前一周上升了48.8%，住院人数增加56%，其中重症占62.8%。这一周内新增确诊病例中未完成疫苗接种者占比79%。

　　截至18日，拉脱维亚累计确诊新冠病例186869例，累计死亡2897例。该国已于本月11日宣布再次进入紧急状态。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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