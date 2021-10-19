新华社东京10月19日电（记者华义）日本单日新增新冠确诊病例数近来呈持续下降趋势。据日本广播协会电视台统计，18日全国新增确诊病例232例，为今年以来最低；累计确诊1714660例。

统计数据还显示，东京都18日新增确诊病例29例，连续10天单日新增低于100例。

另据日本政府统计数据，截至18日，日本新冠疫苗接种总数超过1.8亿剂，75.3%的人口至少接种了一剂疫苗，67%的人口接种了两剂疫苗，其中超过90%的65岁以上老年人接种了两剂疫苗。

今年8月，日本单日新增确诊病例最高时超过2.5万例，8月底紧急状态扩大到21个都道府县，但9月以来日增确诊病例数逐步走低，紧急状态也于10月1日起全面解除。

日本厚生劳动省新冠病毒感染症对策咨询委员会最新报告分析认为，民众和经营者的配合、夜间活动人口的减少、疫苗接种率的提高、医疗机构及养老设施集体感染的减少，都使得8月下旬以后日本全国的新冠病毒传播指标持续一个月以上维持在较低水平，紧急状态等防疫措施全面解除后新增感染人数依然持续减少。

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