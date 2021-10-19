新华社首尔10月19日电（记者陆睿 杜白羽）韩国联合参谋本部19日说，朝鲜当天向朝鲜半岛东部海域发射一枚弹道导弹。

联合参谋本部对媒体说，当天上午10时17分（北京时间9时17分）许，韩国军队捕捉到朝鲜从咸镜南道新浦一带向半岛东部海域发射一枚弹道导弹，目前韩美两国情报部门正在分析关于此次发射的更多精确信息。

联合参谋本部表示，韩军对可能出现的追加发射做好应对准备，在韩美两国的紧密合作下密切监视相关动向并维持应对态势。

日本防卫省19日表示，朝鲜发射疑似弹道导弹，目前正在抓紧确认信息。日本首相官邸危机管理中心当天也为此紧急召开会议。

另据日媒报道，日美韩三国将在美国召开负责朝鲜事务的高级官员会议。此外，三国还将在韩国举行信息部门相关负责人会谈。日媒分析称，此次发射有可能与上述会议有关。

关于此次导弹发射，朝鲜方面目前暂未发表相关声明。

据朝中社10月1日报道，朝鲜国防科学院9月30日成功试射一枚新研发的防空导弹。9月，朝鲜国防科学院曾多次试射导弹，其中包括远程巡航导弹、铁路机动导弹和高超音速导弹。（参与记者：郭丹）

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