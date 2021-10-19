新华社华盛顿10月18日电 通讯：缺证据、缺动机、缺资源——美国乡村电信商“吐槽”被迫弃用华为设备

新华社记者许缘 邓仙来 杨士龙

美国宾夕法尼亚州西南部有一座名为多尼戈尔的小镇。这里距离首都华盛顿约4小时车程，位于广袤的农村腹地。由于乏利可图，美国大型电信运营商不愿涉足此地。一家名为LHTC宽带公司的乡村企业成为当地宽带网络的主要提供商。

这是记者时隔两年后再次到LHTC公司采访。与两年前相比，这次采访略显无奈和纠结。就在9月底，美国联邦通信委员会以威胁美国“国家安全”为由，要求用户数量在1000万以下的美国电信商“移除并更换”华为和中兴设备，并为此提供19亿美元作为补贴。LHTC公司就是其中一家。但在公司总裁詹姆斯·凯尔看来，联邦政府的指控缺乏证据。

“如果华为设备对美国国家安全有威胁，我们当初根本不会选择它。”凯尔边叹气边说。他告诉记者，作为一名美国人，他不会冒着威胁本国国家安全的风险“赚哪怕一块钱”。如果“确有证据显示华为设备存在安全隐患”，公司也会自行更换供应商。

但在约一年的评估测试和长达7年的使用过程中，LHTC公司没有发现任何问题。近年来，美国政府对华为公司进行了连续制裁和打压，一些炒作华为设备安全隐患的声音也不时传出，但公司从未考虑过更换华为设备。

“我们使用的很多电子产品都来自中国。”凯尔说：“你不能因为产品带有中国商标就认为它（对国家安全）有威胁……我不认为我们正在使用的华为设备有任何安全隐患。”

邦妮·邦德是LHTC公司位于宾州东北部南迦南镇的营业部总经理。她告诉记者，华为设备为当地约1200名用户提供电视和网络服务。自投入使用以来，设备运行顺畅，鲜有故障出现，用户体验极好。她坦言，若非联邦政府把公司置于不得不更换华为设备的境地，公司还将继续使用华为。

凯尔也对华为设备评价颇高，认为“华为设备相当完美且性能可靠，价格极具竞争力，技术支持及时有效”。从个人角度讲，他并不情愿接受联邦政府的强制政策，因为在他看来，与华为的合作是一段双赢的经历。

“（华为产品）有着很棒的售后服务，我们得到了非常有力的支持。”凯尔说。“彼时，华为公司正努力打开美国农村市场，为我们提供令人满意的服务也有助于华为的业务推广”。这种互惠性质的合作让凯尔压根儿想不出主动弃用华为设备的动机。

业内人士认为，美国乡村电信商更换华为设备将遭遇三大障碍，即芯片短缺、成本上升以及缺乏训练有素的工人。代表美国小型电信运营商利益的乡村无线协会也担心，缺少芯片和劳动力可能导致更换设备计划出现重大延误。该协会总顾问卡丽·贝内特表示，运营商更换设备必须先使用自有资金，这无疑给一些乡村运营商带来经营风险。

同时，与华为的数年合作为LHTC公司降低了数十万美元成本，更换设备势必带来成本大幅提升。对于正处于扩张期且用户数量仅为6000余家的小企业来说，这无疑是一笔毫无必要的支出。

在凯尔看来，联邦政府的“移除并更换”令给这家仅有65名员工的公司平添了不必要的困难。“我们已经有了很好的（华为）方案，如今却要投入时间和人力进行更换，这对公司业务来说是一种干扰。”

美国政府对华为公司的打压由来已久，联邦通信委员会近年来也“不遗余力”试图将华为设备从美国电信行业中剥离。去年6月，联邦通信委员会指认华为和中兴对美国“国家安全”构成威胁，宣布美国电信运营商不得使用该委员会设置的普遍服务基金中的资金购买这两家中国企业生产的设备。日前公布的补贴措施是该委员会推出的最新举措。

根据乡村无线协会2018年公布的数据，该协会中约四分之一会员使用华为和中兴设备。由于美国政府对这两家公司的制裁，这些小型运营商过去几年在设备的采购、更新、维护方面一直处于困境。

贝内特认为，即使联邦政府为涉及更换设备的运营商提供19亿美元补贴，该举措也无法为所有有需求的公司提供充足的更换资金。美国电信运营商需自掏腰包，更换固定无线接收器等新终端设备并承担网络运营成本。“这一过程最终可能会让小型运营商的业务陷入混乱。”

对于LHTC公司来说，美国政府打压使华为难以持续向美国市场提供产品，公司已经两年无法更新设备。联邦政府的一纸“强制令”成为公司被迫作出决定的“最后一根稻草”。

“我们不能违抗，只能照做。”凯尔无奈地说。（参与记者：胡友松、檀易晓、刘品然）

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