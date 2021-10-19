新华社德黑兰10月18日电（记者高文成 王守宝）伊朗总统莱希18日在接受伊朗国家电视台采访时说，伊朗有诚意进行以结果为导向的伊核谈判，美国也应该展现出解除对伊制裁的诚意。

莱希说，伊朗新政府不会离开谈判桌，将继续进行谈判，但绝不会将民生和市场与伊核谈判挂钩。伊朗代表日前与欧盟代表举行会谈时，伊朗已表明谈判诚意。

本月14日，欧盟对外行动署副秘书长莫拉到访德黑兰并同伊朗副外长巴盖里举行会谈，双方就伊核谈判、双边关系等议题交换意见。伊朗外交部发言人哈提卜扎德18日表示，伊朗和欧盟未来几天将在比利时首都布鲁塞尔继续就伊核问题举行会谈。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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