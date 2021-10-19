新华社北京10月19日电 《参考消息》19日刊登源自路透社的报道《谁能成为下届美联储主席》。报道摘要如下：

杰罗姆·鲍威尔也许仍有很大的可能性连任美国联邦储备委员会主席，但一些投资者正在考虑另一位可能性没那么大的人选。

随着民主党对鲍威尔的表现提出尖锐批评，以及从美联储官员中曝出交易丑闻，鲍威尔的胜率有所下降，而美联储理事莱尔·布雷纳德获提名的可能性已在上升。

布雷纳德2014年被美国时任总统奥巴马提名为美联储理事。外界普遍认为，布雷纳德的鸽派色彩比鲍威尔更浓，部分原因是，她主张在就业复苏方面取得更多进展前持续实施超宽松货币政策。如果布雷纳德被选定出任下届美联储主席，美联储可能会延续鸽派政策，把加息时间推迟至2022年以后。但投资者和分析师指出，如果高通胀现象持续且美联储行动迟缓，则可能导致未来的一连串快速加息。

白宫还没有为总统拜登决定美联储人事布局一事排定时间表，但已表示，拜登“将会与经济团队适时展开仔细、周到的讨论”。

无论拜登提名鲍威尔还是布雷纳德，美联储的宽松倾向都不太可能有大的改变。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)