新华网北京10月19日电 17日，“外交帮扶·筑梦云南：麻栗坡县大坪中学球场捐赠仪式”在云南省麻栗坡县大坪中学崭新的篮球场上如期举行。该项目由外交部、中国公共外交协会主办和积极推动，NBA中国援助捐建。

图为“外交帮扶·筑梦云南：麻栗坡县大坪中学球场捐赠仪式”现场。

麻栗坡县为云南省文山州下辖县，南部与越南接壤。外交部自1992年对麻栗坡开展定点帮扶。经过29年的努力，麻栗坡已于去年退出贫困县序列，社会经济发展取得巨大成就。

中国公共外交协会会长吴海龙出席活动并发表致辞。他表示，体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想，青少年身心健康、体魄强健是国家强盛的基础。本次为大坪中学修建的篮球场，完善了麻栗坡体育活动场地设施，为麻栗坡青少年参与体育锻炼、增强体魄提供了更好的条件。

中国篮协主席姚明通过视频致辞对大坪中学的老师和同学们拥有了崭新的篮球场表示热烈祝贺。他表示，要特别感谢中国公共外交协会在内的各方为此所做的一切努力。篮球能够带来健康和快乐，更能够把大家连接在一起。希望同学们可以把这种爱和付出分享、传递给更多的人，让我们一起为生活，为这个世界变得更好而贡献自己的力量。

NBA全球企业社会责任总裁凯西·贝伦斯在视频致辞中表示:“体育是团结的力量，能够促进文化交流，将世界各地的人们连接在一起。”NBA中国首席运营官钱军介绍称，NBA与麻栗坡正是因篮球而结缘。此前，NBA曾来到麻栗坡，围绕“云南独腿篮球斗士”骆祥健拍摄了纪录片。

骆祥健当日亲临活动现场，与大坪中学的学生们“切磋球技”，讲述了他如何通过对篮球的热爱克服生活中的困难，并因为热爱开始从事篮球相关的工作的故事。他也希望同学们能够享受打球的乐趣，并保持自己对梦想的坚持。

18日，由中国公共外交协会主办的“Z世代”中美青少年线上交流对话会也在麻栗坡县举行，中国驻美大使秦刚表示：“我去年去了麻栗坡，看到有了高速公路通往外面的世界。水电、网络等基础设施全面改善，老百姓喝上了干净的水，还靠发展养殖业、种植业致富。孩子们都能到窗明几净的教室上学，我感到很高兴。麻栗坡脱贫也得到了来自美国朋友的支持。NBA刚刚向麻栗坡县的一所中学捐建了两个篮球场。美国华人女孩龚昌慈设立龚昌慈基金会资助麻栗坡县的贫困学生。大爱无疆，希望中美两国Z世代把爱更多奉献给世界。”

据了解，29年来，外交部始终坚持动真情、扶真贫、真扶贫，累计投入外援扶贫资金2.2亿元。通过外交部的倾情帮扶，使麻栗坡各个领域都发生了巨大变化，有效促进麻栗坡经济社会的快速发展。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)