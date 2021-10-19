新华社北京10月19日电（记者于佳欣）记者19日从商务部了解到，世贸组织第八次对华贸易政策审议将于10月20日和22日举行。

今年是中国加入世贸组织20周年。20年来，中国全面履行加入承诺，积极参与世贸组织各项工作，为维护多边贸易体制做出巨大贡献。贸易政策审议是世贸组织三大职能之一，是促进多边贸易体制平稳运行的有效机制。中方迄今已接受了七次审议，取得积极成果，获得成员广泛好评。

商务部表示，中方高度重视第八次审议工作，去年5月以来，商务部会同相关部门认真准备，克服疫情挑战，与世贸组织秘书处密切沟通，目前各项准备工作进展顺利。

据了解，在本次审议会议上，商务部将向世贸组织成员阐述中方新发展理念，介绍改革开放新举措，认真回应成员所提关注。商务部表示，欢迎各国分享中国的发展机遇，愿与各方一道共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。

商务部部长王文涛、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文将以视频方式在京出席此次审议会议并代表中方发言，中国常驻世贸组织代表李成钢大使将在日内瓦参会。

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