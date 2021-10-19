人民网华盛顿10月18日电 （记者张梦旭）10月18日，由中国公共外交协会主办的“Z世代”中美青少年线上交流对话会在云南省文山州麻栗坡县举行，秦刚大使线上出席并发表致辞。（“Z世代”指伴随着互联网发展而成长起来的一代年轻人。）

秦刚在致辞中表示，“‘Z世代’代表着未来和希望，你们的未来无限可期。希望你们都能为中美两国和世界的美好未来贡献力量，为中美两国的友好交往搭建更好的桥梁。”

中国公共外交协会吴海龙会长表示，中美青年承载着中美友好未来的使命，希望你们以更加广阔的视野和胸怀，更加开放包容的心态，客观理性地看待对方的国家，在交流中增进相互了解、理解和相互信任，携手筑牢中美友好关系的基础。罗阿诺克市议员、前副市长乔·科布在发言中忆及2018年访问云南省丽江市期间与当地师生和民众亲切交往的经历，相信中美民众能够秉持对彼此友谊的坚定信念，克服任何障碍发展友好关系。

对话会上，中美青少年展示了琵琶、诗朗诵、民歌合唱等才艺，加深了对彼此了解。多名中美青年嘉宾参加主题讨论活动，就Z世代视角下的中美新兴产业、Z世代体育文化交流、互联网偏好以及从Z世代视角见证中美发展和变迁等四个议题进行了热烈讨论，并回答两国中学生的提问。线上交流对话会在历时近2个小时后圆满结束。

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