新华社里约热内卢10月18日电（记者陈威华 赵焱）巴西著名智库瓦加斯基金会18日举行“第四届巴西—中国对话会：‘一带一路’与巴西线上研讨会”开幕式，与会人士认为巴西作为拉美最大经济体，同中国合作基础坚实、潜力巨大，完全有理由成为“一带一路”合作的重要参与方。这不仅将拓宽中巴合作空间，也将为两国携手应对疫情挑战、加快发展转型升级带来新机遇。

中国驻巴西大使杨万明发表致辞说，疫情下，巴西农矿业等同中国关联紧密的产业均逆势增长、率先复苏，中巴经贸合作对两国稳经济、保就业的稳定器功能日益明显。中方愿同巴西用好双边对话机制，加强在基建、能矿、农业、贸易、科技等关键领域合作。当前，共建“数字丝路”、推动数字互联互通成为“一带一路”合作新亮点。中巴双方应紧跟新一轮产业革命潮流，推进5G、数字经济、人工智能、清洁能源等新兴领域合作，让科技创新成果更好造福两国人民。

他表示，中国是率先同巴西开展疫苗合作、率先向巴西提供疫苗的国家。在中国支持下，巴西成为拉美首个拥有新冠疫苗生产能力的国家。当前，多款中国疫苗正在巴西开展Ⅲ期临床试验、申请紧急使用。中方支持两国企业继续探讨转让技术、合作生产等疫苗合作，愿同巴方进一步加强传染病防控、疫苗研制、生物技术等领域合作，共建健康丝绸之路，为完善全球公共卫生治理作贡献。

他还说，中方愿将绿色发展作为两国疫后合作的重点议题之一，加强环境治理、监管等方面的交流，深化水电、风电、太阳能、生物乙醇、智慧农业、电动汽车等合作，在节能减排、生物燃料技术等方面开展产学研交流，促进各自绿色经济和低碳经济发展。

里约市长爱德华多·帕埃斯表示，“一带一路”倡议与里约的发展需求高度吻合，里约希望能够成为“一带一路”进入巴西的门户，重点推动基础设施、新能源和绿色经济领域的合作。

本届研讨会将一直持续到本月22日，主题涉及数字丝路、基础设施建设、金融合作等。

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