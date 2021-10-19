人民网布鲁塞尔10月18日电 （记者郑彬）当地时间18日，欧盟中国商会与罗兰贝格企业管理咨询公司在布鲁塞尔联合发布了《深化互利合作，共塑中欧未来——中国企业在欧盟发展报告2021》，对中国企业在欧发展态势及所面临的挑战机遇进行系统阐述。

绝大多数受访中国企业表示，中欧在市场空间、劳动力成本等领域正向互补，企业在欧盟发展有助于提升企业在国际价值链中的整体竞争力。44%受访企业有意扩大对欧投资，67%企业计划以合资或建立生产研发基地等方式扩大在欧发展。

但报告同时指出，在欧中国企业对2021年欧盟营商环境总体评价连续两年下降。近年来，欧盟陆续推出外资审查制度和外国政府补贴立法提案，拟推出国际采购工具和供应链尽职调查等，欧洲议会“冻结”中欧投资协定审批的有关讨论。受访企业和机构认为经贸政策稳定性明显下降。

为实现进一步改善欧盟营商环境的目标，报告在十大领域向欧盟方面提出建议，其中包括共同打造具全球影响力的绿色金融标准，加强碳市场对话与合作，加强中欧数字经济合作等。此外，在技术合作领域应避免商业政治化，取消用非技术因素对所谓“高风险”供应商设限。

欧盟商会会长徐海峰表示，去年至今，中欧经贸关系克服疫情困难，实现了中欧进出口双向增长，为拉动全球经济做出贡献。中国在欧盟企业的营业额、雇用员工数和申请专利等方面均取得可喜增长。企业对中欧经贸关系长足发展富有信心。同时，期待欧盟各方为中国在欧企业提供一个更加公平和无歧视的良好营商环境。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，过去一年中，面对抗击疫情、气候变化、国际和地区冲突等全球性挑战，中欧双方同舟共济，携手共克时艰，经贸关系得到进一步深化。我们看到中国和欧盟在多个层面上具备坚实的合作基础，企业间亦存在良好的合作意愿。我们相信，展望未来，中国和欧盟将会在更多领域开展合作，为世界经济的复苏和全人类的可持续发展做出更大贡献。

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