人民网里约热内卢10月18日电 （记者吴杰）10月18日，“贸易之桥”第130届广交会云推介巴西专场在线上举行，中巴政商界代表近百人参加。中巴与会者表示，要重视广交会这个贸易桥梁，利用跨境电商平台对接供应与采购，巩固长期伙伴关系。

本届广交会采用线上线下方式融合举办。“贸易之桥”选择了13个能体现中国“智造”水平的产业集群进行推介。广交会副秘书长兼新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，希望中巴双方企业把握商机，积极对接，取得丰硕成果。

中国驻里约热内卢总领馆商务参赞徐元胜表示，新冠肺炎疫情不能阻挡双方务实合作，希望两国贸易促进机构开展全方位的商洽，组织企业以线上线下融合的方式积极参与广交会，发展外贸新业态新模式。

巴西中国商会总经理亚瑟表示，中国广交会为巴中贸易创造了机会，巴中商会将运用现有资源和渠道做好推介，组织并指导巴西企业参会，促进两国企业深入交流，共享商机。

巴西多家对外贸易与投资机构负责人介绍了各自的情况并表示与中国外贸企业合作的积极愿望，中国国家外贸转型升级基地的管理者讲解了目前建设进展，中方企业代表也介绍了自己的优势产品。

(责编：艾雯、常红)