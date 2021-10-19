人民网开罗10月18日电 （记者沈小晓）10月17日，开罗中国文化中心第49期汉语培训课程在线正式启动。开班仪式上，中心负责人邵彬副主任发表视频致辞，总结了开罗中国文化中心多年来汉语培训工作取得的成绩，以及疫情期间汉语培训课程首次线上招生的积极意义，并对新一期汉语培训班的学员表示祝贺。

由于疫情影响，本期汉语培训课程是开罗中国文化中心自2020年1月以来第一次恢复招生。招生公告发布后，中心共收到来自全球各地的千余封报名邮件。据了解，本次汉语培训课程将采取线上授课方式，以中国汉语水平考试（HSK）大纲作为基础，建立符合当地特色的教学体系，并根据目前师资力量及网络教学特点开设了初、中、高3个级别共4个教学班，预计招收学生200余名。

在线试讲中，学员们备受鼓舞、踊跃发言。学员穆斯塔法表示，在新冠肺炎疫情依然蔓延的今天，能在网上学习汉语，他感到特别高兴，相信网课一定能够使学员们的汉语水平得到提高。疫情过后，他想去北京留学，想去看看美丽的中国。

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