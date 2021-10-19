人民网罗马10月18日电 （记者叶琦）10月14日至17日，中艺国际主办的繁花电影节在佛罗伦萨成功举办。本次电影节通过展映11部分别以女性、西藏、新时代英雄等为主题的中国特色影片，全方位地展现中国的风俗习惯，锦绣山河。

托斯卡纳大区文化委员会主席克里斯蒂娜-贾奇（Cristina Giachi）女士，前意大利文化旅游部旅游司司长、托斯卡纳大区基金会主任弗朗西斯科-帕隆博（Francesco Pallombo）先生，佛罗伦萨市副市长阿莱西亚-贝蒂尼（Alessia Bettini）女士，以及繁花电影节创始人张修中先生和艺术总监保罗-贝托林（Paolo Bertolin）先生出席繁花电影节新闻发布会及开幕式并发表讲话。此外，中国驻佛罗伦萨总领事王文刚先生通过视频致辞方式参加了本次繁花电影节开幕仪式。

佛罗伦萨市副市长阿莱西亚-贝蒂尼（Alessia Bettini）女士指出，中意两国文化多元、历史悠久，繁花电影节通过电影这一大众喜闻乐见的艺术形式，让意大利民众能够多角度、全方位地了解中国，因为它使我们看到了风土人情，看到了关注女性的目光，关注喜马拉雅传出的悠扬歌声以及更多非常有才华、有想法的年轻导演。对加深两国文化的交融与互鉴发挥了重要作用，也传达出后疫情时代中意关系必将更加紧密的美好寓意。

克里斯蒂娜-贾奇（Cristina Giachi）女士表示，像这样的中国电影节是第一次在佛罗伦萨举办，繁花电影节恰逢疫情后意大利重新对外开放，意义非凡。

本届电影节旨在促进中意两国文化及电影行业交流，为当地民众加深对中国的了解与认识提供了崭新的窗口和平台。

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