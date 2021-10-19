美国社交媒体脸书公司17日宣布，5年内拟在欧盟国家雇用1万名高技能人才打造“元宇宙”——一种基于虚拟现实技术的新型虚实相融的互联网平台。脸书公司视这为未来发展方向。

脸书发表声明说，公司将以欧洲为核心打造元宇宙，相关计划刚起步，招聘“高级专业工程师”是最紧迫工作之一。声明没有提到在欧洲招聘人才的具体实施细节。

声明说，元宇宙是虚拟互联体验的新阶段，其核心理念是通过创造更强的“虚拟存在”，令在线互动更接近真实互动体验。

脸书首席执行官马克·扎克伯格积极倡导打造元宇宙，有意将公司定位从社交媒体变成元宇宙重要参与者。他今年7月说，相信元宇宙将成为移动互联网的“继任者”，相信脸书将在今后大约5年内，从“一家社交媒体公司变成一家元宇宙公司”。

脸书近年来大手笔投资虚拟现实和增强现实技术，开发虚拟现实耳机、增强现实眼镜和腕表等硬件产品。在2014年，脸书花20亿美元收购了专门生产虚拟现实耳机的奥克卢斯公司，近年来还收购了多家虚拟现实电子游戏工作室。

元宇宙的概念源于科幻小说，它的实现据称将模糊虚拟与真实世界的界限，让用户在虚拟世界中获得身临其境的感官体验，还能以虚拟身份从事大量创造和社交活动。

新冠疫情期间，人们在现实生活中往来渐少，以数字手段联系却增多。人们在虚拟空间中留存和交互的时间越多，对虚拟世界的需求越大。元宇宙的概念在这一背景下更受关注。

据法新社报道，致力打造元宇宙的企业不只脸书一家。美国英佩游戏公司今年早些时候融资10亿美元，准备将其中部分资金用于打造元宇宙。

脸书公司说：“元宇宙不会为某一家公司所拥有和运营。它就像互联网那样，以开放性和互操作性为关键特征。”（欧飒）（新华社专特稿）

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