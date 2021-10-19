土耳其总统埃尔多安17日说，美国提议向土耳其出售F-16型战斗机，充当土耳其方面对F-35型隐形战机项目前期投入的“回报”。

埃尔多安当天赴非洲西部地区访问前告诉媒体记者，土耳其已经向F-35战机项目投入14亿美元（约合90亿元人民币），采购F-16战机“当然”与这一议题有关。

按照法新社的说法，被美国踢出F-35项目后，土耳其一直寻求同为北大西洋公约组织盟友的美方作出“补偿”。

土耳其2017年签订合同，从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统，受到美国及其主导的北约强烈反对和批评。俄方2019年7月开始交付后，美国禁止土耳其参与制造和购买美方领头开发的F-35战机，并制裁土耳其国防工业部门高级官员。

据路透社本月早些时候报道，上百架F-35战机订单落空后，土耳其向美国求购40架同样由洛克希德-马丁公司生产的F-16战机以及与土耳其军队现有战机匹配的大约80套现代化设备。埃尔多安认为，土耳其需要升级现有战斗机群。

不过，埃尔多安上月宣布，土耳其打算购买第二批S-400导弹系统。路透社分析，这一举动可能会加深土美之间的裂痕，求购F-16战机要获得美国国会批准可能会很费劲。

近年来，美国国会对土耳其不满的情绪越来越重，民主、共和两党推动拜登政府向埃尔多安政府进一步施压。（林淑婷）【新华社微特稿】

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