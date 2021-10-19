日本第49届众议院选举定于19日发布公告、31日投票，超过1040名候选人将角逐总计465个议席。如何缩小贫富差距可能成为焦点议题。

据共同社18日报道，围绕新冠疫情应对措施和重振经济等议题，朝野9个政党领导人当天下午在首都东京的日本记者俱乐部同台辩论。首相岸田文雄主张实现经济增长和财富再分配的良性循环。最大在野党立宪民主党党首枝野幸男质疑，岸田曾在金融收入征税议题上摇摆不定，不大可能兑现诺言。

参加辩论的党首还包括公明党党首山口那津男、日本共产党委员长志位和夫、国民民主党代表玉木雄一郎和维新党党首松井一郎。

上届众议院，自由民主党及其盟友公明党占305席。岸田上月当选自民党总裁、即党首时，把这届众院选举目标定在自民党赢得233个议席、即过半数。

共同社17日发布的民意调查结果显示，29.6%的调查对象打算在比例代表投票中选择自民党，4.7%选择公明党。这意味着执政联盟所获支持率为34.3%。仅有9.7%的民众选择立宪民主党。不过，39.4%的调查对象尚未决定投票意向。

这项民调显示，岸田领导的新内阁所获支持率为55.9%，不支持率为32.8%。

就岸田内阁是否应延续安倍晋三和菅义伟时期执政路线，26.7%的调查对象认为“应继承”，68.9%的调查对象认为“应改变”。

岸田上周接受英国《金融时报》采访时说，将转变方向，告别“安倍经济学”，“希望不仅是特定阶层，而是让广泛人群提升收入，促进消费，实现经济的良性循环”，继而实现“新资本主义”远景目标。

自民党在竞选纲领中写明“将重建厚实的中间阶层”，提出对积极加薪的企业在税收制度上予以支持。立宪民主党则主张对富裕阶层和大企业征更多的税。共同社报道，朝野政党可能将以缩小贫富差距的具体政策为争论点，展开激烈论战。

民调同样显示，选民最关心经济政策，其后依次为防疫措施、社会福利、育儿和少子化应对措施。34.7%的日本人说，经济政策是他们投票时考虑的最重要因素。调查对象中，57.2%认为政府应重视经济增长，36.3%认为应重视分配。

就恢复经济和控制新冠疫情哪个优先，约六成调查对象认为应优先控制疫情，约四成反对。

另外，共同社一项政策问卷调查结果显示，围绕修改日本和平宪法，众议员候选人中38.4%主张“有必要加紧”，32.5%认为“无需着急”，19.8%“反对修宪、所以没必要讨论”。谨慎派和反对派加起来超过半数。（李彦南）（新华社专特稿）

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